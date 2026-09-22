Itaquá mantém assistência após chuvas que afetaram 2,1 mil moradias

A Prefeitura de Itaquaquecetuba mantém a força-tarefa mobilizada para acompanhar a recuperação do município após as chuvas dos dias 12 e 13 de setembro, que afetaram cerca de 2,1 mil moradias. O cenário é de estabilidade, mas a atuação permanece concentrada na prevenção de novos impactos, na recuperação da infraestrutura e no atendimento às famílias.

Nas últimas 24 horas, foram registrados aproximadamente 19 milímetros de chuva. Apesar da redução do volume, o solo ainda permanece saturado, o que dificulta o escoamento da água em alguns pontos. No momento, o acúmulo de água afeta somente as vias, sem novos impactos significativos nas residências.

A Defesa Civil acompanha as condições dos rios e do solo, além da previsão meteorológica, enquanto os serviços de drenagem e limpeza avançam nas regiões que ainda apresentam lâminas d'água e retorno pela rede de drenagem.

"Estamos acompanhando a situação de perto e mantendo a estrutura necessária para atender a população. A chuva diminuiu, mas o solo ainda está encharcado, por isso precisamos continuar atentos. Nosso compromisso é garantir que as famílias tenham assistência e que os serviços necessários sejam realizados até que as condições estejam normalizadas", afirmou o prefeito Eduardo Boigues.

Entre os trabalhos realizados estão a limpeza e o desassoreamento de bocas de lobo, o jateamento de tubulações e a retirada de água acumulada com caminhão hidrojato. Na rua Vital Brasil, na Vila Maria Augusta, foram realizados serviços de esgotamento manual e utilizadas estruturas para auxiliar na drenagem. Nesta terça-feira (22), máquinas permanecem em operação no bairro.

Para a Defesa Civil, a redução dos impactos não significa o encerramento das ações. "Estamos em uma etapa de recuperação e prevenção. Cada ponto continua sendo acompanhado para que possamos agir rapidamente diante de qualquer mudança. A prioridade é preservar vidas, reduzir riscos e dar segurança para que os moradores possam retomar a rotina", explicou o subsecretário de Defesa Civil, Anderson Marchiori.

A assistência às famílias também segue como prioridade. A força-tarefa inclui o isolamento de áreas atingidas por deslizamentos e ações de ajuda humanitária realizadas em conjunto com a Assistência Social, que iniciou a entrega de cestas básicas e kits de limpeza para as residências das regiões mais atingidas, começando pela Vila Japão, Maria Augusta, Vila Sônia e Jardim Fiorelo.

O abrigo emergencial instalado no Centro de Convivência da Melhor Idade (CEMI) continua disponível para moradores que necessitem de acolhimento. Nesta terça, o espaço recebe 10 famílias, totalizando 32 pessoas, que recebem alimentação (café da manhã, almoço, café da tarde, jantar e ceia), acompanhamento, atividades de convivência e recreação.

A estrutura de atendimento permanece mobilizada enquanto houver necessidade e a orientação aos moradores é que procurem a Defesa Civil diante de qualquer situação de risco. O atendimento pode ser acionado pelo telefone 199.