Centros de Informação à Pessoa com Deficiência passam a realizar emissão da carteirinha CIPTEA

A partir desta segunda-feira, 21 de setembro, os Centros de Informação à Pessoa com Deficiência (CIPCD) localizados nas estações de Metrô do Tatuapé, Barra Funda e Santa Cruz passam a realizar o atendimento para emissão da CIPTEA – Carteira de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista.

A iniciativa amplia os serviços oferecidos pelos Centros e facilita o acesso das pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) à documentação e aos direitos assegurados por meio da CIPTEA. O atendimento realizado pelas equipes contempla a análise e validação dos documentos apresentados, o preenchimento e encaminhamento das informações necessárias e o processo de emissão da carteira.

A CIPTEA é um documento oficial criado para identificar pessoas com autismo e garantir seus direitos de forma rápida e desburocratizada.

Para solicitar a emissão, é necessário apresentar documento de identificação com foto da pessoa com TEA e do responsável legal, quando for o caso; CPF; foto digital com fundo branco; laudo médico com CID, assinatura e CRM; comprovante de residência; e tipagem sanguínea. Para menores de 18 anos, a solicitação deve ser realizada pelo responsável legal.

Além da emissão da CIPTEA, as equipes dos Centros estarão preparadas para esclarecer dúvidas e orientar as pessoas atendidas sobre o processo e a documentação necessária.

A oferta do serviço nos três Centros representa mais uma ação voltada à ampliação do acesso à documentação, à informação, à acessibilidade e à garantia de direitos das pessoas com deficiência. Os Centros também oferecem serviços de conserto de cadeiras de rodas e bengalas, Sala de Acomodação Sensorial (SAS), voltada a pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e outras condições neurodivergentes, com isolamento acústico, iluminação controlada e poltronas individuais, garantindo conforto e segurança.

Unidade Barra Funda

Estação Palmeiras-Barra Funda do Metrô de SP e CPTM

Endereço: Rua Bento Teobaldo Ferraz, 119 – Barra Funda/SP.

Contato: CIPCD Barra Funda: (11) 94216-9616

E-mail: cipcd@itsbrasil.org.br

Unidade Tatuapé

Estação Tatuapé do Metrô de SP

Endereço: R. Melo Freire - Tatuapé, São Paulo - SP

Contato: CIPCD Tatuapé: (11) 91775-3152

E-mail: cipcd@itsbrasil.org.br

Unidade Santa Cruz

Estação Santa Cruz da ViaMobilidade

Endereço: Rua Domingos de Morais, 2494 – Santa Cruz/SP.

Contato: CIPCD Santa Cruz: (11) 91126-2881

E-mail: cipcd@itsbrasil.org.br