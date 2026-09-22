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Jornal Diário de Suzano - 22/09/2026
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TEA

Centros de Informação à Pessoa com Deficiência passam a realizar emissão da carteirinha CIPTEA

Serviço começa a partir desta segunda-feira (21), nos Centros das estações Tatuapé, Barra Funda e Santa Cruz do Metrô

22 setembro 2026 - 15h10Por da Reportagem Local
Serviço começa a partir desta segunda-feira (21), nos Centros das estações Tatuapé, Barra Funda e Santa Cruz do MetrôServiço começa a partir desta segunda-feira (21), nos Centros das estações Tatuapé, Barra Funda e Santa Cruz do Metrô - (Foto: Divulgação)

A partir desta segunda-feira, 21 de setembro, os Centros de Informação à Pessoa com Deficiência (CIPCD) localizados nas estações de Metrô do Tatuapé, Barra Funda e Santa Cruz passam a realizar o atendimento para emissão da CIPTEA – Carteira de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista.

A iniciativa amplia os serviços oferecidos pelos Centros e facilita o acesso das pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) à documentação e aos direitos assegurados por meio da CIPTEA. O atendimento realizado pelas equipes contempla a análise e validação dos documentos apresentados, o preenchimento e encaminhamento das informações necessárias e o processo de emissão da carteira.

A CIPTEA é um documento oficial criado para identificar pessoas com autismo e garantir seus direitos de forma rápida e desburocratizada. 

Para solicitar a emissão, é necessário apresentar documento de identificação com foto da pessoa com TEA e do responsável legal, quando for o caso; CPF; foto digital com fundo branco; laudo médico com CID, assinatura e CRM; comprovante de residência; e tipagem sanguínea. Para menores de 18 anos, a solicitação deve ser realizada pelo responsável legal.

Além da emissão da CIPTEA, as equipes dos Centros estarão preparadas para esclarecer dúvidas e orientar as pessoas atendidas sobre o processo e a documentação necessária.

A oferta do serviço nos três Centros representa mais uma ação voltada à ampliação do acesso à documentação, à informação, à acessibilidade e à garantia de direitos das pessoas com deficiência. Os Centros também oferecem serviços de conserto de cadeiras de rodas e bengalas, Sala de Acomodação Sensorial (SAS), voltada a pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e outras condições neurodivergentes, com isolamento acústico, iluminação controlada e poltronas individuais, garantindo conforto e segurança.

Unidade Barra Funda
Estação Palmeiras-Barra Funda do Metrô de SP e CPTM
Endereço: Rua Bento Teobaldo Ferraz, 119 – Barra Funda/SP.
Contato: CIPCD Barra Funda: (11) 94216-9616
E-mail: cipcd@itsbrasil.org.br

Unidade Tatuapé
Estação Tatuapé do Metrô de SP
Endereço: R. Melo Freire - Tatuapé, São Paulo - SP
Contato: CIPCD Tatuapé: (11) 91775-3152
E-mail: cipcd@itsbrasil.org.br

Unidade Santa Cruz
Estação Santa Cruz da ViaMobilidade
Endereço: Rua Domingos de Morais, 2494 – Santa Cruz/SP.
Contato: CIPCD Santa Cruz: (11) 91126-2881
E-mail: cipcd@itsbrasil.org.br

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