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Jornal Diário de Suzano - 22/09/2026
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Região

Ferraz promove mutirão com atualização de laudos e 100 vagas exclusivas para PcD

Ação será realizada no dia 30 de setembro, no CIC, com atualização de laudos médicos exclusiva para fins de trabalho e oportunidades profissionais para pessoas com deficiência

22 setembro 2026 - 16h52Por De Ferraz
Ferraz promove mutirão com atualização de laudos e 100 vagas exclusivas para PcDFerraz promove mutirão com atualização de laudos e 100 vagas exclusivas para PcD - (Foto: Rafael Vieira/Secom Ferraz)

A Prefeitura de Ferraz realizará, no dia 30 de setembro, o Mutirão de Atualização de Laudos e Oportunidades de Trabalho, destinado exclusivamente a pessoas com deficiência (PcD). A ação acontecerá das 10h às 15h, no CIC — Centro de Integração da Cidadania, localizado na Avenida Governador Jânio Quadros, 967.

O mutirão oferecerá 100 oportunidades de trabalho em diferentes áreas, além do serviço de atualização de laudos médicos exclusivo para fins de trabalho, ampliando o acesso dos participantes à documentação necessária para processos de contratação e inclusão profissional.

Entre as oportunidades disponíveis estão vagas para operador de caixa, repositor de mercadorias, atendente de prevenção de perdas, operador de loja, jovem aprendiz, analista contábil, operador de teleatendimento ativo e segurança da informação.

Há oportunidades que não exigem experiência profissional, como operador de caixa, repositor de mercadorias, atendente de prevenção de perdas, operador de loja, jovem aprendiz e operador de teleatendimento ativo. Também estão disponíveis vagas que exigem pelo menos seis meses de experiência, como analista contábil e segurança da informação.

De acordo com o secretário de Desenvolvimento Econômico, Thiago Severo, a iniciativa busca aproximar as pessoas com deficiência das oportunidades de trabalho e fortalecer as ações de inclusão profissional no município.

“Essa ação foi planejada para facilitar o acesso das pessoas com deficiência tanto às oportunidades de emprego quanto à documentação necessária para o mercado de trabalho. Queremos aproximar os candidatos das empresas e contribuir para que mais pessoas tenham acesso a oportunidades de desenvolvimento e autonomia profissional.”

Para participar, os candidatos devem levar laudo médico, documento com foto e currículo atualizado impresso. A entrega de senhas será realizada no local, das 10h às 15h.

As inscrições devem ser feitas pelo link abaixo:
https://forms.gle/wf57Gr1CBqp3a8pn6

O mutirão integra as ações de incentivo à empregabilidade e à inclusão no mercado de trabalho, promovendo o acesso de pessoas com deficiência a oportunidades profissionais em diferentes áreas.

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