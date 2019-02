Alto Tietê registra nove casos de Dengue neste ano, com 175 suspeitas

Oito cidades do Alto Tietê somam juntas 175 casos suspeitos de Dengue e nove casos confirmados da doença. A cidade com maior número de suspeitas e confirmações é Arujá, com 115 notificações e três casos confirmados. Suzano também confirmou dois casos, Poá confirmou um caso, Itaquaquecetuba confirmou dois casos importados e Biritiba-Mirim, um caso positivo.

A cidade de Mogi das Cruzes não registrou nenhuma suspeita ou casos confirmados.

O município de Suzano confirmou, até a tarde de ontem, dois casos importados de Dengue. Foram registradas 26 suspeitas, sendo que 24 foram descartadas, sobrando dois casos que se confirmaram posteriormente.

Além das 115 notificações suspeitas de Arujá, a cidade de Poá registrou nove notificações, Ferraz de Vasconcelos aguarda o resultado de quatro suspeitas, Guararema registrou 14 casos suspeitos para a doença, Itaquá segue com 25 casos duvidosos e Santa Isabel notificou oito casos suspeitos.

O DS contatou o município de Salesópolis e até o fechamento dessa edição não houve resposta.

Prevenção

As vigilâncias Epidemiológicas de cada município estão realizando ações e campanhas para evitar a proliferação do mosquito causador da doença, o Aedes Aegypti.

A maioria das ações consiste nas visitas domiciliares (para identificar criadouros de mosquitos) e orientação aos moradores, palestras em escolas e Avaliação de Densidade Larvaria (ADL).

A Prefeitura de Ferraz promove até hoje a primeira ADL de 2019. As ações são voltadas na coleta de larvas para precisar o grau de infestação na cidade. A Prefeitura de Poá está distribuindo durante as visitas domiciliares sementes de Crotalaria - flor que atrai a Libélula, predador natural do mosquito Aedes Aegypti.

A Prefeitura de Arujá distribui e instala 150 telas de caixa d'água por mês e mantém um canal direto de relacionamento para a população realizar denúncias, o Disque-Dengue (0800 788 8882), que recebe em média, 115 ligações por mês.