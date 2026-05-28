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Jornal Diário de Suzano - 28/05/2026
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Região

Secretária de Meio Ambiente do Estado vistoria obras em Poá nesta sexta

Trabalhos preveem a instalação de mais de 5,7 km de redes coletoras de esgoto dos quais 2,2 km já foram concluídos

28 maio 2026 - 17h32Por da Reportagem Local
Secretária da Semil, Natália Resende, visita Poá Secretária da Semil, Natália Resende, visita Poá - (Foto: Divulgação/Governo de SP)

A secretária de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística (Semil) do Estado de São Paulo, Natália Resende, acompanha nesta sexta-feira (29) o andamento das obras de implantação de rede de esgoto na Vila São Francisco, conhecido como Raspadão, em Poá.

Ela estará a partir das 11 horas na Avenida Capitão Espiridião Hoffer, esquina com a Rua Laranjeiras – Vila São Francisco (Raspadão).

A intervenção, executada pela Sabesp no âmbito do programa IntegraTietê, representa um investimento de aproximadamente R$ 10 milhões e vai levar saneamento básico a cerca de 4 mil moradores de uma região historicamente desassistida.

Os trabalhos preveem a instalação de mais de 5,7 km de redes coletoras de esgoto — dos quais 2,2 km já foram concluídos. Todo o esgoto coletado será encaminhado para tratamento na Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) Suzano, o que deve trazer benefícios diretos à saúde pública, à qualidade de vida da população e às condições ambientais de rios e córregos da região.

Em 2025, a Sabesp já havia concluído a implantação da rede de abastecimento de água no bairro, com 5 km de tubulações e 660 ligações domiciliares realizadas. Agora, com o avanço do sistema de coleta de esgoto, o município dá um passo decisivo rumo à universalização do saneamento no estado.

 

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