CPTM terá alteração na circulação no fim de semana de 30 e 31 de maio

Os passageiros que utilizam as linhas da CPTM devem ficar atentos às mudanças operacionais que serão realizadas neste sábado (30) e domingo (31), para a execução de obras de manutenção, melhorias e modernização ao longo da via férrea. Confira o que muda:

Sábado (30)

Linha 11-Coral

– Das 21h até o fim da operação, os passageiros devem utilizar a plataforma 1 para embarque e desembarque nas estações Calmon Viana e Suzano. No trecho, haverá pintura da passarela metálica na Estação Calmon Viana.



Linha 12-Safira

– Das 23h até o fim da operação, os passageiros, em ambos os sentidos, devem embarcar e desembarcar pela plataforma 2 na Estação Engenheiro Goulart. A alteração é necessária para a substituição de trilhos.



Domingo (31)





Linha 11-Coral

– Das 4h até o fim da operação, os trens não circulam entre as estações Luz e Palmeiras-Barra Funda devido à reforma do viaduto Engenheiro Orlando Murgel, sob a responsabilidade da prefeitura. Como alternativa, os passageiros devem utilizar a Linha 10-Turquesa.

– Das 8h30 às 17h, os trens circulam em ambos os sentidos pela plataforma 2 na Estação Antônio Gianetti Neto. A alteração é necessária para manutenção na rede aérea.



– Das 21h até o fim da operação, os trens circulam em ambos os sentidos pela plataforma 2 na Estação Calmon Viana. A alteração é necessária para revisão de conexões das placas fotovoltaicas no telhado da plataforma 1 da estação.



– Das 22h até o fim da operação, os trens circulam em ambos os sentidos pela plataforma 1 nas estações Antônio Gianetti Neto e Ferraz de Vasconcelos. No trecho, haverá carga de materiais inservíveis.



Linha 12-Safira

– Durante toda a operação, os trens circulam em ambos os sentidos pela plataforma 2 nas estações Engenheiro Goulart e USP Leste. No trecho, haverá carga de materiais inservíveis, substituição de trilhos e reparo de fissuras na passarela de acesso à estação USP Leste.

– Das 12h até o fim da operação, os trens circulam em ambos os sentidos pela plataforma 2 na Estação Comendador Ermelino. A alteração é necessária para manutenção na estrutura metálica da estação.

Linha 10-Turquesa

– Das 4h às 6h e das 9h às 19h, os passageiros, em ambos os sentidos, devem embarcar e desembarcar pela plataforma 1 na Estação Guapituba. As alterações são necessárias para carga de dormentes inservíveis e manutenção na rede aérea.



– Das 9h às 20h, os trens circulam em ambos os sentidos pela plataforma 2 na Estação Capuava. No trecho, haverá substituição de trilhos.



Expresso Aeroporto

– Das 5h até o fim da operação, os trens partem da Estação da Luz, não havendo embarque e desembarque na Estação Palmeiras-Barra Funda, com intervalos de 1 hora devido às obras na Linha 11-Coral.



Os colaboradores estarão à disposição para auxiliar os passageiros nos seus deslocamentos. Todas as mudanças na operação estão sendo informadas aos passageiros por avisos sonoros, painéis eletrônicos e sinalização no local. É possível também acompanhar pelas redes sociais da companhia e esclarecer dúvidas pelos canais de atendimento: Central de Relacionamento no 0800 055 0121 ou pelo WhatsApp (11) 99767-7030.



Sobre a CPTM

A Companhia Paulista de Trens Metropolitanos é uma operadora de transporte ferroviário de passageiros, com 1,2 milhão de passageiros transportados por dia útil. Diariamente, os trens percorrem cerca de 53,5 mil km, ou 1,3 volta em torno da Terra, em 1.551 viagens programadas. Juntas, as quatro linhas da CPTM somam 142 km de extensão, dos quais 74 km estão na capital paulista, que também conta com 18 estações do total de 41. A CPTM atende os moradores de 12 municípios, incluindo a capital.