Deputados Gambale e Alvino são favoráveis ao fim da escala 6x1; PEC é aprovada pela Câmara

Os deputados federais da região, Rodrigo Gambale (Podemos) e Marcio Alvino (Partido Liberal) votaram a favor, nesta quarta-feira (27), a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 221/19 que acaba com a escala de trabalho 6x1. O texto foi aprovado com 461 votos favoráveis na Câmara dos Deputados e agora segue para votação no Senado.

“Hoje demos um passo importante na valorização do trabalhador brasileiro. A aprovação dessa proposta representa mais dignidade, mais qualidade de vida e mais tempo para a família, sem redução salarial. A discussão sobre o fim da escala 6x1 representa um novo debate sobre produtividade, saúde mental, convivência familiar e valorização do trabalhador brasileiro”, destacou o deputado Rodrigo Gambale nas redes sociais.

A prefeita de Ferraz de Vasconcelos e irmã do deputado, Priscila Gambale declarou apoio à decisão do parlamentar. “Mais do que ajudar nossa cidade, seu trabalho está ajudando a transformar o Brasil. Estamos orgulhosos de você”, comentou. A PEC determina a redução da jornada de trabalho de 44 para 40 horas semanais, sem perda salarial, e garante duas folgas semanais, sendo uma preferencialmente aos domingos.

As mudanças entrarão em vigor 60 dias após a promulgação do texto. A jornada será reduzida de 44 horas semanais para 42 horas. Doze meses após a entrada em vigor das 42 horas, a duração do trabalho será reduzida para 40 horas semanais, com o máximo de 8 horas diárias de trabalho.

Depois do prazo de 60 dias e dentro do período de redução da jornada, o texto prevê a possibilidade de ampliar a duração diária do trabalho normal. Essa ampliação deverá ser feita por negociação em convenção ou acordo coletivo de trabalho.