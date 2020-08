Apresentador do ‘Canal do Ferreira’ fala sobre política e entretenimento

O jornalista, comediante e influenciador digital Felipe Ferreira foi o convidado do DS Entrevista na semana passada. O bate-papo foi bem descontraído e abordou assuntos referentes ao canal que o Felipe possui no YouTube. Durante 30 minutos de live, o entrevistado contou sobre o início da sua carreira, no canal “Jacaré de Tanga” que teve parceria finalizada em meados de 2018. Além disso, ele revelou os bastidores de seu atual programa na internet, o "Canal do Ferreira", que mescla humor e política.

Ele se mostrou à vontade com as perguntas feitas e respondeu até as mais polêmicas, como sobre a sua atuação durante a campanha política do presidente Jair Bolsonaro, na eleição de 2018. O humorista aproveitou para fazer algumas de suas imitações durante a conversa e rebateu as críticas de um seguidor que o chamou de “traíra” por não defender o governo atual.

Ao ser questionado sobre o novo Coronavírus e o cenário de quarentena, o comediante se mostrou solidário às famílias das vítimas e se mostrou favorável às recomendações de prevenção estabelecidas pela OMS. Ainda neste assunto, Ferreira fez alguns apontamentos sobre como os governantes brasileiros deveriam agir no contexto de pandemia e criticou o modo como as autoridades estão lidando com o problema.

Conhecido por seu trabalho voltado para o jornalismo político, o morador da cidade de Ferraz de Vasconcelos - SP conquistou o público de diversos locais. Hoje, ele fala para mais de 750 mil seguidores, em suas redes sociais.

Ferreira – como é conhecido por seus seguidores – ganhou notoriedade em 2018, quando apoiou as candidaturas do atual Deputado Federal, Alexandre Frota, e do Presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. Na época, as ideologias de ambos seguiam em sintonia com a do apresentador, porém, conforme Ferreira foi identificando uma mudança no discurso dos políticos, deixou de apoiá-los.

Atualmente, Felipe Ferreira busca trazer um conteúdo informativo, de forma leve e descontraída, ao seu espectador.

Além de cursar Publicidade e Propaganda e buscar trazer um conteúdo informativo através do "Canal do Ferreira", o ferrazense anunciou, com exclusividade ao Diário de Suzano, que irá estrear um novo canal focado em entretenimento e diversão, chamado “Selva Digital”.