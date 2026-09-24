Priscila faz histórico do Centro de Convenções

A prefeita de Ferraz de Vasconcelos, Priscila Gambale, fez um histórico das obras do Centro de Convenções do município.

Nas redes sociais, a prefeita comentou que quando a atual gestão assumiu Ferraz (2021), o local estava abandonado, com estruturas precárias.

“Nós tínhamos duas escolhas, refazer a obra, ou devolver 20 milhões para o Governo Federal”, disse a prefeita.

Mesmo com os percalços existentes, Priscila Gambale reforçou que o município não desistiu da obra e refez diversas estruturas.

“Quem entende de obras sabe, refazer um trabalho mal feito é mais difícil que começar de novo. Nós escolhemos refazer, foi preciso reconstruir, reforçar estruturas e corrigir problemas para entregar um espaço moderno e principalmente seguro. E agora, falta pouco!”, reforçou.

O local receberá shows, espetáculos, obras de teatro, eventos religiosos e encontros. “Será um espaço referência em toda a nossa região. O que por tantos anos foi um problema, está muito perto de se tornar um dos grandes patrimônios da nossa cidade”, reiterou.

Prefeita alerta para golpes sobre faltos agentes de saúde

A prefeita de Ferraz de Vasconcelos, Priscila Gambale, alertou nas redes sociais para os novos golpes que estão circulando na cidade.

Um grupo de falsos Agentes Comunitários de Saúde (ACS) são suspeitos de aplicarem golpes em idosos de Ferraz. Também circula pelas redes sociais links falsos para cadastro nos apartamentos da Vila Arbame.

No vídeo, realizado pela prefeita, é demonstrado os suspeitos entrando na casa de um idoso, realizando acessos com a facial dele e realizando transferências bancárias. “Nossos agentes comunitários de saúde estão nas ruas para cuidar das pessoas. Eles sempre são moradores do bairro e não vão pedir senhas, não precisam acessar sua conta bancária e não vão pedir reconhecimento facial ou prova de vida para realizar o trabalho deles”, disse.

Priscila Gambale frisou que o município conta com cerca de 200 agentes à disposição. O trabalho dos agentes é uma das principais estratégias para aproximar os serviços de saúde dos ferrazenses. Durante as visitas domiciliares, os profissionais acompanham as famílias, identificam situações que precisam de atenção, orientam sobre prevenção de doenças e contribuem para o acesso aos serviços disponíveis na rede municipal.

A prefeita ainda destacou que circula por WhatsApp um golpe com links falsos para cadastro dos apartamentos da Vila Arbame e reforçou o que fazer quando receber uma mensagem suspeita. “Não clique e não forneça seus dados pessoais por links recebidos pelo WhatsApp ou pelas redes sociais. Na dúvida procure sua UBS ou a Prefeitura”, finalizou