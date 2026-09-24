Denúncias de propaganda eleitoral crescem 45,7%

As denúncias de propaganda eleitoral irregular aumentaram 45,75% em seis dias, passando de 153 registradas na última quinta-feira (17) para 223 nesta quarta-feira (23), segundo dados do aplicativo Pardal, da Justiça Eleitoral.

Ferraz de Vasconcelos teve o maior aumento percentual da região, passando de três para nove denúncias (200%). Em seguida está Mogi das Cruzes, que passou de 18 para 45 (150%); Arujá subiu de nove para 20 (122,22%); Itaquaquecetuba saltou de 13 para 20 (58,84%); Biritiba Mirim aumentou de três para quatro denúncias (33,33%); Santa Isabel de 39 para 50 (28,2%); Suzano, de 51 para 56 (9,8%); e Poá, que subiu de 14 para 15 (7,14%).

Salesópolis mantém as três denúncias do último levantamento. Já Guararema, que não possuía registros, conta com uma comunicação.

Entre as principais irregularidades relacionadas à propaganda de rua, estão anúncios instalados em bens públicos ou de uso comum, como postes de iluminação, viadutos, passarelas, pontes e pontos de ônibus. A restrição também vale para outdoors, inclusive eletrônicos, árvores, jardins, muros, cercas e tapumes em áreas públicas.

Outra prática vedada é o derramamento de santinhos em locais de votação ou nas vias próximas, inclusive na véspera da eleição.

Como denunciar

O aplicativo Pardal pode ser baixado gratuitamente em aparelhos Android e IOS. As denúncias podem ser encaminhadas pelo celular ou diretamente aos cartórios eleitorais. O sistema permite o registro de denúncias relacionadas a possíveis irregularidades na propaganda eleitoral, que passam por análise da Justiça Eleitoral.