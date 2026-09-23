Tarcísio lidera com 44%, contra 27% de Haddad no 1º turno, aponta Quaest

O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) lidera com 44% das intenções de voto no primeiro turno das eleições para o Governo de São Paulo, e o ex-ministro da Fazenda Fernando Haddad (PT), 27%, segundo pesquisa Quaest divulgada nesta quarta-feira (23).

O titular do Palácio dos Bandeirantes tinha 42%, ante 27% do ex-prefeito de São Paulo no levantamento anterior, publicado no dia 8 de setembro.

Somados, os outros candidatos têm 4%: Policial Edjane (Agir), Vera Lúcia (PSTU), Carlos Machado (PCB) e Izadora Dias (PCO) têm 1% cada um. Vivian Mendes (UP) não pontua.

Brancos, nulos e eleitores que afirmam que não irão às urnas são 11%, e 14% dizem estar indecisos.

A Quaest entrevistou 1.800 eleitores com 16 anos ou mais residentes no estado de São Paulo, de sábado (19) a terça-feira (22). A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%.