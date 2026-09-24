Sob comando do ex-prefeito, Marcelo Candido, Leandro Soares e Alencar Santana percorrem Suzano

O ex-prefeito de Suzano, Marcelo Candido, está à frente da campanha na cidade dos candidatos a deputado estadual, Leandro Soares, e a federal, Alencar Santana, do Partido dos Trabalhadores (PT). Na tarde desta quinta-feira (24/9), eles irão percorrer o município em campanha e trazem como bandeira o fim da escala 6x1. A comitiva inicia a atividade a partir das 14 horas percorrendo a região Central e alguns bairros da periferia.



Candido, que já foi deputado estadual, tem apoiado a candidatura de Soares, político que tem carreira sindical na região de Sorocaba e é idealizador do projeto Somos +, que propõe debates sobre políticas públicas e formação de lideranças. No ano passado, a dupla inaugurou a Oficina da Cidade, espaço que organiza encontros para discutir os principais problemas locais e nacionais.



Em busca de sua primeira vitória, Leandro Soares é nome forte da chapa petista na Assembleia Legislativa. Na última disputa, obteve 34.225 votos. Sua candidatura tem apoio direto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e é fortemente organizada em cidades do interior e Região Metropolitana. Para o ex-prefeito suzanense, Soares é a alternativa do campo progressista nestas eleições.



"O Leandro Soares tem defendido a luta dos trabalhadores", aponta.



O deputado federal Alencar Santana participará da visita à cidade. No currículo estão dois mandatos de vereador, mais dois de deputado estadual e outros dois como deputado federal. Recentemente, assumiu a presidência da Comissão Especial instalada na Câmara Federal para analisar a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que propõe a redução da jornada de trabalho de 44 para 40 horas, sem redução de salário, e o fim da escala 6x1. A pauta segue parada no Senado Federal.



"O governo Lula não conseguiu a aprovação da jornada de trabalho antes das eleições e há risco de que o tema se arraste no pós-eleição. Por isso, é preciso fortalecer a bancada governista para a aprovação de projetos que são de interesse da população. A direita não está preocupada na qualidade de vida das pessoas, mas na manutenção do poder. Estamos fazendo uma frente ao avanço das bancadas conservadoras", afirmou Marcelo Candido.



Trajeto



Previsto para iniciar a partir das 14 horas, a comitiva liderada por Candido e os candidatos deve percorrer as ruas Centrais de Suzano e alguns bairros da periferia da cidade.