Condemat+ leva representantes de municípios a encontro nacional sobre educação em Curitiba

Representantes de municípios da região participam, nestas quarta e quinta-feira (23 e 24), do Summit Educação Sicredi, em Curitiba, no Paraná. Articulada pelo Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê e Região (Condemat+), a presença das cidades amplia o contato das redes municipais com trabalhos desenvolvidos em escolas de outras regiões do país.



A delegação reúne cerca de 15 profissionais de Biritiba Mirim, Ferraz de Vasconcelos, Itaquaquecetuba, Mogi das Cruzes, Poá, Salesópolis e Suzano, municípios que participam do Finanças na Mochila, programa da Fundação Sicredi que forma e acompanha professores para trabalhar educação financeira com os estudantes.



A programação contará com palestras da professora de filosofia Lúcia Helena Galvão, do economista e psicanalista Fabiano Calil, do educador e músico Nélio Spréa e do professor de ética Clóvis de Barros Filho. Com trajetórias em áreas distintas, os especialistas trarão diferentes perspectivas para as discussões e para a troca de conhecimentos entre os educadores.



“Esse é o terceiro ano que o Condemat+ participa e, desta vez, de uma forma ampliada, o que reforça a parceria que o consórcio tem com a Sicredi. Muito importante dar oportunidade a quem acompanha o projeto de perto nos municípios para práticas de outras redes, conversar sobre os desafios que temos em comum e levar ideias para o trabalho com os professores e estudantes da nossa região”, ressalta Mara Flores, secretária executiva interina do consórcio, que acompanha a comitiva.