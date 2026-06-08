CNL encerra Operação de Corpus Christi sem mortes nas rodovias concessionadas

A Operação Especial de Corpus Christi da Concessionária Novo Litoral (CNL) terminou sem registro de acidentes fatais. O resultado é acompanhado pela redução no número de ocorrências e atendimentos registrados durante o período em comparação ao mesmo feriado do ano passado.

Desde o início da operação, foram registradas 725 ocorrências e 741 atendimentos aos usuários, ante 779 ocorrências e 789 atendimentos contabilizados em 2025. A redução observada reforça a efetividade das medidas operacionais adotadas pela concessionária para ampliar a segurança viária em um dos períodos de maior movimentação nas rodovias.

Para o feriado, a CNL estruturou uma operação especial baseada na identificação prévia de pontos críticos, reforço da sinalização, posicionamento estratégico de painéis de mensagens variáveis, implantação de barreiras verticais com LED e ampliação do monitoramento em trechos com maior potencial de risco. As equipes operacionais também intensificaram ações de orientação a motoristas e pedestres, especialmente em áreas urbanas e locais de travessias.

Outro destaque foi a realização de três operações reversíveis nas rodovias SP-055 e SP-098, estratégia que contribuiu para a fluidez do tráfego nos momentos de maior demanda em direção ao litoral e no retorno dos usuários.

“Este resultado demonstra que a segurança viária é construída diariamente. Ao longo do ano, a CNL desenvolve ações permanentes de orientação aos usuários, monitoramento operacional e melhorias na infraestrutura das rodovias. Durante os períodos de maior movimentação, esse trabalho é intensificado para reduzir riscos e preservar vidas. Seguimos mobilizados para atender os usuários em situações de pane mecânica, acidentes e demais ocorrências, sempre com o objetivo de tornar nossas rodovias cada vez mais seguras e avançar na meta de zerar as mortes no trânsito nos trechos sob administração da concessionária”, afirma Kaio Nascimento, gerente de Operações da CNL.

A Operação Especial de Corpus Christi teve início na quarta-feira (3). O planejamento estratégico é feito em parceria com a Polícia Militar Rodoviária e alinhamento com a Artesp.