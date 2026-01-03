Arujá e Itaquá confirmam aumento da tarifa de ônibus para R$ 6

As cidades de Arujá e Itaquaquecetuba aumentaram o valor da tarifa de ônibus municipal para R$ 6. O novo valor entrou em vigor na última quinta-feira (1º), representando um aumento de R$ 0,50 em Arujá e de R$ 0,20 em Itaquaquecetuba.

Em Itaquaquecetuba, a passagem no cartão de transporte Viaja Fácil passou de R$ 5,80 para R$ 6,00. Para quem paga em dinheiro, o valor subiu de R$ 6,00 para R$ 6,30. Já o vale-transporte foi reajustado de R$ 6,80 para R$ 7,10, enquanto a tarifa na modalidade estudante aumentou de R$ 2,90 para R$ 3,00.

Segundo a administração municipal, o reajuste foi definido após análise técnica e solicitação da concessionária responsável pelo serviço, em razão do aumento dos custos operacionais, como combustível, mão de obra, insumos e outros componentes previstos na planilha contratual.

A Prefeitura de Arujá informou apenas o novo valor da tarifa, sem detalhar alterações por modalidade de pagamento.

Em outras cidades da região, Mogi das Cruzes informou que estuda um possível reajuste da tarifa ao longo de 2026. Já Suzano e Poá afirmaram que não haverá aumento no valor da passagem. Guararema também descartou reajuste e reforçou que o transporte público no município segue sendo gratuito.