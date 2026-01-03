Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
sábado 03 de janeiro de 2026Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 03/01/2026
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Região

Arujá e Itaquá confirmam aumento da tarifa de ônibus para R$ 6

Em outras cidades da região, Mogi das Cruzes informou que estuda um possível reajuste da tarifa ao longo de 2026

02 janeiro 2026 - 21h00Por Yasmin Torres - da Região
Arujá e Itaquá confirmam aumento da tarifa de ônibus para R$ 6Arujá e Itaquá confirmam aumento da tarifa de ônibus para R$ 6 - (Foto: Divulgação/PMI)
As cidades de Arujá e Itaquaquecetuba aumentaram o valor da tarifa de ônibus municipal para R$ 6. O novo valor entrou em vigor na última quinta-feira (1º), representando um aumento de R$ 0,50 em Arujá e de R$ 0,20 em Itaquaquecetuba.
 
Em Itaquaquecetuba, a passagem no cartão de transporte Viaja Fácil passou de R$ 5,80 para R$ 6,00. Para quem paga em dinheiro, o valor subiu de R$ 6,00 para R$ 6,30. Já o vale-transporte foi reajustado de R$ 6,80 para R$ 7,10, enquanto a tarifa na modalidade estudante aumentou de R$ 2,90 para R$ 3,00.
 
Segundo a administração municipal, o reajuste foi definido após análise técnica e solicitação da concessionária responsável pelo serviço, em razão do aumento dos custos operacionais, como combustível, mão de obra, insumos e outros componentes previstos na planilha contratual.
 
A Prefeitura de Arujá informou apenas o novo valor da tarifa, sem detalhar alterações por modalidade de pagamento.
 
Em outras cidades da região, Mogi das Cruzes informou que estuda um possível reajuste da tarifa ao longo de 2026. Já Suzano e Poá afirmaram que não haverá aumento no valor da passagem. Guararema também descartou reajuste e reforçou que o transporte público no município segue sendo gratuito.

Deixe seu Comentário

Leia Também

Maria Flor é o primeiro bebê de 2026 nascido na Santa Casa de Mogi
Região

Maria Flor é o primeiro bebê de 2026 nascido na Santa Casa de Mogi

Preço de material escolar pode variar até 276% nas papelarias de SP
Região

Preço de material escolar pode variar até 276% nas papelarias de SP

Conselheiro do Ciesp Alto Tietê morre aos 81 anos em Mogi
Região

Conselheiro do Ciesp Alto Tietê morre aos 81 anos em Mogi

Mogi-Bertioga registra 10 km de lentidão nesta sexta-feira
Região

Mogi-Bertioga registra 10 km de lentidão nesta sexta-feira

Nova tarifa da Sabesp entra em vigor com valor 15% menor que no modelo estatal
Região

Nova tarifa da Sabesp entra em vigor com valor 15% menor que no modelo estatal

Defesa Civil de SP alerta para mudanças no tempo e chuva intensa nos primeiros dias de 2026
Região

Defesa Civil de SP alerta para mudanças no tempo e chuva intensa nos primeiros dias de 2026