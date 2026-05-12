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Jornal Diário de Suzano - 12/05/2026
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Região

Medicina da UMC promove atendimento cardiológico gratuito à comunidade

Campanha acontece no próximo sábado (16/5), das 8h às 17h, na Policlínica da universidade mogiana, com consultas e, se necessário, exames de eletrocardiograma; é necessário fazer agendamento prévio

12 maio 2026 - 10h25Por da Reportagem Local
A ação tem como objetivo ampliar o acesso da população à avaliação especializada em saúde cardiovascularA ação tem como objetivo ampliar o acesso da população à avaliação especializada em saúde cardiovascular - (Foto: Divulgação)

A Liga Acadêmica de Cardiologia da Faculdade de Medicina da Universidade de Mogi das Cruzes (UMC) realizará, no próximo sábado (16/5), a III Campanha de Atendimentos Cardiológicos, voltada à comunidade, gratuitamente, na Policlínica da UMC, das 8h às 17h. A ação tem como objetivo ampliar o acesso da população à avaliação especializada em saúde cardiovascular, oferecendo consultas com médicos cardiologistas e orientações voltadas à prevenção e ao cuidado com doenças do coração.

Além de consultas, os pacientes poderão realizar, conforme necessidade médica, exames de eletrocardiograma, com análise dos resultados feita pelo próprio cardiologista, na hora, proporcionando mais agilidade e eficiência na assistência prestada. O atendimento será realizado por uma equipe formada por cinco cardiologistas, organizados em escala, nos períodos da manhã e da tarde.

Para garantir a qualidade dos serviços aos pacientes, a campanha contará inicialmente com 50 vagas, mediante agendamento prévio e confirmação de presença.

A iniciativa reforça o compromisso da Faculdade de Medicina da UMC com a promoção da saúde, a prevenção de doenças cardiovasculares e a formação humanizada de seus estudantes, aproximando ensino, prática médica e responsabilidade social. 

Durante toda a ação, a presidência, vice-presidência e gestão da Liga Acadêmica de Cardiologia acompanharão a organização e o fluxo dos atendimentos, garantindo suporte às atividades desenvolvidas. 

A Policlínica da UMC fica na rua Dom Antônio Cândido de Alvarenga, 170, no Centro de Mogi. O agendamento prévio deve ser realizado exclusivamente pelo telefone (11) 4728-5383, disponível também para mais informações.

SERVIÇO:

III Campanha de Atendimentos Cardiológicos

Quando: 16 de maio de 2026 (sábado)

Horário: das 8h às 17h

Onde: Policlínica UMC 

Para participar: é necessário fazer agendamento prévio pelo telefone (11) 4728-5383, disponível também para mais informações

Endereço da Policlínica da UMC: Rua Dom Antônio Cândido de Alvarenga, 170 - Centro, Mogi das Cruzes – SP

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