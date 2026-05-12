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Jornal Diário de Suzano - 12/05/2026
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Região

Poá conquista creche de R$ 4 milhões, notebooks para rede municipal e ampliação de escolas estaduais

Prefeito Saulo Souza acompanhou anúncio de investimento durante evento com a presença do governador Tarcísio de Freitas

12 maio 2026 - 14h20Por De Poá
Prefeito Saulo Souza acompanhou anúncio de investimento Prefeito Saulo Souza acompanhou anúncio de investimento - (Foto: Luan Ibraim/Poá)

Poá foi contemplada com uma nova creche e outros importantes investimentos anunciados pelo Governo do Estado durante a passagem da Caravana 3D – Desenvolvimento, Dignidade e Diálogo pelo Alto Tietê, no último sábado (09), em Mogi das Cruzes. O prefeito Saulo Souza, ao lado da primeira-dama Flavia Souza, participou da agenda regional conduzida pelo governador Tarcísio de Freitas, que reuniu prefeitos e lideranças para o anúncio de investimentos e parcerias voltadas ao fortalecimento dos municípios da região.

Entre os benefícios conquistados por Poá está a destinação de R$ 4 milhões para a construção de uma nova creche no município, ampliando a oferta de vagas na educação infantil e garantindo mais estrutura para atender as famílias poaenses. O governador também assinou autorização para obras de ampliação e reforma em escolas estaduais de Poá, fortalecendo a infraestrutura educacional e proporcionando melhores condições para estudantes, professores e toda a comunidade escolar. 

Além disso, a cidade recebeu 103 notebooks para as escolas municipais, em um investimento de aproximadamente R$ 300 mil, reforçando o processo de modernização tecnológica da rede municipal de ensino. 

O prefeito Saulo Souza destacou a importância das conquistas para o município e o fortalecimento da parceria com o Governo do Estado. “Esses investimentos representam mais oportunidades para nossas crianças, melhorias na estrutura das escolas e avanços importantes para a educação de Poá, que já estamos levando para o próximo nível. Agradeço ao governador Tarcísio de Freitas pela parceria e pela atenção com as demandas da nossa cidade, que agora tem voz e tem vez. Seguimos trabalhando para garantir mais qualidade de vida e desenvolvimento para a população poaense”, afirmou. 

O governador Tarcísio de Freitas, ao lado da primeira-dama do Estado, Cristiane Freitas, ressaltou o diálogo com os municípios da região e o compromisso da gestão estadual com o desenvolvimento regional. “Foi uma semana muito rica aqui para o Alto Tietê, com muitos anúncios de investimentos e entregas importantes. São prefeitos muito cuidadosos, que trazem suas demandas e elas vão ficando registradas para que se tornem realidade por meio do nosso govenro”, declarou,  durante o encontro com os chefes do Executivo. 

Caravana 3D

A Caravana 3D é uma iniciativa do Governo de São Paulo que percorre as regiões do estado para levar políticas públicas com foco nos três pilares da gestão: desenvolvimento, dignidade e diálogo. A proposta é fortalecer a articulação com os municípios, promovendo entregas e investimentos que considerem as necessidades locais e contribuam para a melhoria da qualidade de vida da população. 

A Caravana reforça o compromisso do governo paulista com uma atuação mais próxima e integrada, baseada na escuta do cidadão e no diálogo com lideranças locais. Em cada etapa, são realizadas visitas aos municípios e ocorrem anúncios de ações concretas nas áreas de saúde, educação, habitação, infraestrutura e segurança.

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