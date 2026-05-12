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Jornal Diário de Suzano - 12/05/2026
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Região

Peruíbe, Mogi das Cruzes e Bertioga recebem ações do Maio Amarelo da CNL nesta semana

Programação reúne atividades educativas com estudantes, ciclistas e usuários das rodovias administradas pela concessionária

12 maio 2026 - 10h19Por da Reportagem Local
A Concessionária Novo Litoral (CNL) realiza, ao longo desta semana, uma série de ações educativas dentro da programação do Maio AmareloA Concessionária Novo Litoral (CNL) realiza, ao longo desta semana, uma série de ações educativas dentro da programação do Maio Amarelo - (Foto: Divulgação/CNL)

A Concessionária Novo Litoral (CNL) realiza, ao longo desta semana, uma série de ações educativas dentro da programação do Maio Amarelo, movimento internacional voltado à conscientização para a redução de acidentes de trânsito. As atividades acontecem no litoral e no Alto Tietê, com foco em diferentes públicos que utilizam diariamente as rodovias administradas pela concessionária.

Na terça-feira (12), das 8h às 12h, a CNL promove a ação educativa Direção Consciente na Escola Estadual Professor Ottoniel Junqueira, em Peruíbe, com alunos da unidade escolar. O foco é a conscientização sobre segurança viária e comportamento responsável no trânsito.

Já na quarta-feira (13), das 8h às 11h, a concessionária realiza a ação Óculos Virtuais, no Supermercado Shibata, na Vila Industrial, em Mogi das Cruzes. A atividade é direcionada aos motoristas e pedestres, e conta com o uso de óculos de realidade virtual 3D que simulam situações de risco como embriaguez, uso de drogas, baixa visão e fadiga ao volante. A proposta é conscientizar sobre os perigos dessas condições na condução de veículos.

Fechando as ações da semana, na quinta-feira (14), das 14h às 16h, acontece uma atividade educativa voltada a ciclistas na Rodovia Manoel Hipolito Rego (SP-055), altura do km 212, em Bertioga. A iniciativa irá reforçar orientações de segurança para quem utiliza a bicicleta nos trechos urbanos da rodovia.

A programação já passou por Bertioga, com o Condução Segura, atividade realizada com motoristas, e por Mongaguá, com o Café na Passarela, voltada às orientações sobre travessia segura e utilização correta das passarelas para pedestres.

As atividades integram o calendário de iniciativas desenvolvidas pela CNL durante o Maio Amarelo. Neste ano, a campanha chega à sua 13ª edição com o tema “No trânsito, enxergar o outro é salvar vidas”, destacando a importância da atenção, da empatia e do respeito entre todos — motoristas, pedestres, caminhoneiros, motociclistas e ciclistas.

Cronograma de atividades – 12 a 14 de maio

12/05
08h às 12h: Ação Educativa Direção Consciente – Escola Ottoniel Junqueira, em Peruíbe, ação com alunos

13/05
08h às 11h: Ação Educativa Óculos Virtuais – Mercado Shibata, em Mogi das Cruzes
Ação com clientes

14/05
14h às 16h: Ação Ciclistas – Rodovia SP-055 (km 212, em Bertioga)
Ação com ciclistas

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