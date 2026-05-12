Peruíbe, Mogi das Cruzes e Bertioga recebem ações do Maio Amarelo da CNL nesta semana

A Concessionária Novo Litoral (CNL) realiza, ao longo desta semana, uma série de ações educativas dentro da programação do Maio Amarelo, movimento internacional voltado à conscientização para a redução de acidentes de trânsito. As atividades acontecem no litoral e no Alto Tietê, com foco em diferentes públicos que utilizam diariamente as rodovias administradas pela concessionária.

Na terça-feira (12), das 8h às 12h, a CNL promove a ação educativa Direção Consciente na Escola Estadual Professor Ottoniel Junqueira, em Peruíbe, com alunos da unidade escolar. O foco é a conscientização sobre segurança viária e comportamento responsável no trânsito.

Já na quarta-feira (13), das 8h às 11h, a concessionária realiza a ação Óculos Virtuais, no Supermercado Shibata, na Vila Industrial, em Mogi das Cruzes. A atividade é direcionada aos motoristas e pedestres, e conta com o uso de óculos de realidade virtual 3D que simulam situações de risco como embriaguez, uso de drogas, baixa visão e fadiga ao volante. A proposta é conscientizar sobre os perigos dessas condições na condução de veículos.

Fechando as ações da semana, na quinta-feira (14), das 14h às 16h, acontece uma atividade educativa voltada a ciclistas na Rodovia Manoel Hipolito Rego (SP-055), altura do km 212, em Bertioga. A iniciativa irá reforçar orientações de segurança para quem utiliza a bicicleta nos trechos urbanos da rodovia.

A programação já passou por Bertioga, com o Condução Segura, atividade realizada com motoristas, e por Mongaguá, com o Café na Passarela, voltada às orientações sobre travessia segura e utilização correta das passarelas para pedestres.

As atividades integram o calendário de iniciativas desenvolvidas pela CNL durante o Maio Amarelo. Neste ano, a campanha chega à sua 13ª edição com o tema “No trânsito, enxergar o outro é salvar vidas”, destacando a importância da atenção, da empatia e do respeito entre todos — motoristas, pedestres, caminhoneiros, motociclistas e ciclistas.

Cronograma de atividades – 12 a 14 de maio

12/05

08h às 12h: Ação Educativa Direção Consciente – Escola Ottoniel Junqueira, em Peruíbe, ação com alunos

13/05

08h às 11h: Ação Educativa Óculos Virtuais – Mercado Shibata, em Mogi das Cruzes

Ação com clientes

14/05

14h às 16h: Ação Ciclistas – Rodovia SP-055 (km 212, em Bertioga)

Ação com ciclistas