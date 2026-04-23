Arujá sedia 1ª Gincana de Conscientização do Autismo com muita diversão e inclusão

Prepare-se para um dia de celebração, aprendizado e, acima de tudo, inclusão! Neste sábado (25), a Praça da Juventude será palco da 1ª Gincana de Conscientização do Autismo, um evento dedicado à comunidade TEA (Transtorno do Espectro Autista), seus familiares e amigos. A iniciativa promete um ambiente acolhedor e divertido, cuidadosamente planejado para garantir a participação e o bem-estar de todos.

Com início marcado para as 8h, na Estrada do Kondo, 57, Mirante, a gincana terá uma programação repleta de atividades adaptadas, brincadeiras e brinquedos infláveis, pensados para estimular a interação. É a oportunidade perfeita para fortalecer laços, compartilhar experiências e promover a conscientização sobre o autismo de forma leve e engajadora.

A organização do evento é fruto de uma colaboração entre a Prefeitura de Arujá, por meio da Secretaria Municipal de Esportes, o Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência (CMDPcD), a Diretoria da Pessoa com Deficiência e a Igreja Way House Church de Arujá.

Lembrando que, para facilitar o acesso, será oferecido transporte gratuito com saída da rodoviária às 8h.

Compreendendo o TEA e a Importância da Conscientização

O Transtorno do Espectro Autista (TEA) é uma condição de desenvolvimento neurológico que se manifesta por desafios na comunicação social, na interação e pela presença de padrões de comportamento restritos ou repetitivos. Indivíduos em diversas partes do mundo vivem com essa condição, o que ressalta a importância fundamental da conscientização para a construção de uma sociedade mais justa e acessível.

A conscientização vai além de simplesmente reconhecer a existência do autismo. Ela envolve a compreensão das necessidades individuais de cada pessoa no espectro, o combate ao preconceito e a garantia de que os direitos das pessoas autistas sejam respeitados em todas as esferas da vida. Eventos como a Gincana de Conscientização são fundamentais para desmistificar o TEA e promover uma cultura de respeito e apoio.

Não perca! É neste sábado (25), na Praça da Juventude. Venha participar e fazer a diferença na construção de uma Arujá mais inclusiva!