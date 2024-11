Associação do Voluntariado de Mogi prepara 4º Bazar de Natal

A Associação do Voluntariado de Mogi das Cruzes prepara a quarta edição do Bazar de Natal, agendada para os dias 2 e 3 de dezembro, no salão social do Clube de Campo de Mogi das Cruzes. Os expositores oferecerão ao público uma grande variedade de produtos e opções de presentes, desde artesanatos até alimentação, roupas, perfumaria, semijoias, bijuterias, entre outros.

Além de fomentar a economia local, a iniciativa tem como objetivos valorizar e fortalecer os empreendedores, aumentar a geração de renda e ampliar as oportunidades de negócios, assim como representa uma fonte de arrecadação para a manutenção de ações e projetos desenvolvidos pelo Voluntariado em Mogi, já que 10% do valor das vendas realizadas pelos participantes durante o evento serão destinados à entidade.

A presidente da Associação do Voluntariado, Olga Manna, destaca a importância da ação solidária, que se já se tornou tradição na cidade. “O Bazar de Natal, voltado para atender as necessidades dos nossos projetos, proporciona a integração da sociedade, que tem a oportunidade de conhecer mais sobre o trabalho do Voluntariado e encontrar diversas opções de presentes a bons preços para o final de ano”, explica ela.

Fundada por Mara Bertaiolli - prefeita eleita de Mogi para a gestão 2025-2028 -, a Associação do Voluntariado nasceu em 2014, mesmo ano em que foi inaugurado o Hospital Municipal de Mogi das Cruzes, em Braz Cubas.

Mara Bertaiolli, que comandou a entidade até o início deste ano, quando passou a presidência à Olga Manna para se dedicar à campanha eleitoral, acompanhou a reunião de organização do bazar com os expositores, na última sexta-feira (01/11).

“O caráter beneficente e a grande diversidade de produtos fazem o sucesso do Bazar de Natal, que já se tornou um grande ponto de encontro e oportunidades, tanto para os empreendedores, como para os consumidores. Tudo o que arrecadamos é destinado aos projetos do Voluntariado, como a Botinha do Bem, que faz o apadrinhamento de filhos de funcionários do Hospital Municipal, e as doações de cestas básicas às famílias mais necessitadas”, enfatiza Mara Bertaiolli.