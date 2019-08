Atendimento do transporte coletivo na região do Taboão terá ampliação

A partir do dia 2 de setembro, as linhas E890 (Polo Industrial do Taboão) e E893 (Chácara Guanabara) terão atendimentos em alguns horários à área do Incra existente na reunião. A medida foi adotada pela Secretaria Municipal de Transportes após solicitações da comunidade e reuniões com representantes do bairro.

Na linha E890, o atendimento acontecerá na saída feita do bairro às 14 horas e da saída feita do Terminal Estudantes às 17 horas. Já a linha E893, irá até o local na saída do bairro das 5 horas.

“A Prefeitura recebeu esta solicitação, que foi analisada e discutida com a comunidade para verificar os melhores horários para atendimento. Os passageiros da área do Incra precisavam caminhar cerca de 4 quilômetros para chegar ao ponto e agora passarão a ter mais facilidade para ter acesso aos ônibus”, explicou o secretário municipal de Transportes, José Luiz Freire de Almeida.

O secretário lembrou ainda que a administração municipal realiza um acompanhamento constante do atendimento do sistema municipal de transporte coletivo e também recebe sugestões da população, em ações como o programa A Cidade é Aqui e reuniões com moradores e empresários.

No início deste mês, por exemplo, o secretário se reuniu com representantes da da Associação Gestora do Distrito Industrial do Taboão (Agestab). Entre os temas discutidos está a adequação de horários das linhas do transporte coletivo, com base na demanda dos funcionários e dos horários e saídas das empresas. A intenção é melhorar o atendimento aos trabalhadores.

O sistema municipal de transporte coletivo transporta mensalmente cerca de 3 milhões de passageiros. São 84 linhas que realizam cerca de 3,3 mil partidas diárias, atendendo todas as regiões da cidade