Audiência pública debate concessão da Mogi-Dutra e Mogi-Bertioga à iniciativa privada

Mogi das Cruzes recebe nesta segunda-feira, dia 21, às 10 horas, no Centro Educacional Brazcubas, a primeira da série de quatro audiências públicas sobre a concessão do Lote Rodovias do Litoral Paulista. Segundo a Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), a licitação proposta abrange 240 quilômetros de rodovias, incluindo trechos da Dom Paulo Rolim Loureiro (SP-98), a Mogi-Bertioga, da Pedro Eroles (SP-88), a Mogi-Dutra e da Padre Manoel da Nóbrega (SP-55).

O Programa de Concessões Rodoviárias do Governo do Estado de São Paulo é referência por garantir investimentos que fizeram da malha paulista a melhor do país de acordo com levantamento da Confederação Nacional dos Transportes – CNT. As rodovias do Lote Litoral Paulista receberão duplicações, marginais, novos acessos, passarelas, e ciclovias, dentre outras intervenções que trarão significativas melhorias nas condições de segurança e fluidez viária.

As audiências públicas ocorrerão também em Itanhaém (dia 23), Bertioga (dia 24) e em São Paulo (dia 25) como forma de possibilitar a participação da sociedade no processo de concessão.

Serão apresentados os detalhes das obras que estão sendo propostas nesse pacote e condições de participação para os licitantes. A malha abrange trechos de rodovias que atendem 13 municípios: Arujá, Itaquaquecetuba, Mogi das Cruzes, Biritiba-Mirim, Bertioga, Santos, Praia Grande, Monguaguá, Itanhaém, Peruíbe, Pedro de Toledo, Itariri e Miracatu.

Participação popular

A inscrição para participar das audiências públicas pode ser feita no site da Artesp: www.artesp.sp.gov.br. Abaixo, a agenda das audiências públicas: