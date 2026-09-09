Bancários da Caixa na região anunciam greve por tempo indeterminado

Os empregados da Caixa Econômica Federal na região de Mogi das Cruzes aprovaram a paralisação das atividades por tempo indeterminado a partir da próxima quinta-feira (10). A decisão foi tomada em assembleia geral extraordinária realizada de forma virtual entre os dias 3 e 4 de setembro pelo Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos Bancários de Mogi das Cruzes e Região.

Segundo comunicado divulgado pela entidade, a paralisação foi aprovada após a categoria avaliar as propostas apresentadas nas negociações para a renovação das Convenções Coletivas de Trabalho e dos acordos específicos do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal.

A assembleia também discutiu a campanha salarial e os possíveis encaminhamentos diante da rejeição das propostas. Entre os pontos apresentados nas negociações está a previsão de desconto nos salários e na Participação nos Lucros e Resultados (PLR) dos trabalhadores referente à contribuição negocial.

O presidente do sindicato, Marco Antonio Lemes de Siqueira explicou que a categoria rejeitou a proposta de renovação do Acordo Coletivo de Trabalho (ACT) e aprovou a paralisação por tempo indeterminado.

De acordo com Siqueira, embora a rejeição tenha ocorrido em relação à renovação do ACT, o principal ponto de insatisfação identificado entre os trabalhadores está relacionado às mudanças nas regras de custeio do plano de saúde, o Saúde Caixa.

O presidente informou ainda que o sindicato aguardará uma nova proposta da Caixa durante o período de paralisação. "Enquanto a greve ocorrer, aguardaremos nova proposta do banco para levar à votação, e eles decidirem se continuam a greve ou aceitam a proposta em uma futura nova assembleia", explicou.

O sindicato informou que o movimento seguirá por prazo indeterminado e comunicou a paralisação aos usuários dos serviços financeiros da Caixa e à população em geral, conforme as exigências previstas na Lei Federal nº 7.783/1989, que regulamenta o direito de greve.

A orientação é que os clientes acompanhem os canais oficiais do banco e do sindicato para informações sobre o funcionamento das agências durante o movimento.