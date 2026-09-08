Poá realiza feira de emprego em parceria com Fundo Social do Estado nesta quinta

A Prefeitura de Poá, em parceria com o Fundo Social de São Paulo, realiza no próximo dia 10 de setembro, das 13h às 17h, na Praça de Eventos, uma feira de empregos gratuita e aberta à população. A iniciativa reunirá oportunidades de trabalho, orientação profissional, serviços públicos e programas de apoio ao empreendedorismo em um único espaço.

A feira tem como objetivo aproximar a população que está em busca de uma oportunidade profissional de vagas de emprego, processos seletivos, capacitação e serviços de apoio ao trabalhador e ao empreendedor. A programação será organizada por áreas temáticas, permitindo que os participantes tenham acesso aos diferentes serviços de maneira prática e ágil.

Entre os serviços disponíveis estará o Trampolim, plataforma do Governo do Estado que conecta pessoas qualificadas a oportunidades diretas de trabalho, com acesso a vagas, orientação profissional, cursos e ações de qualificação e conexão com empresas de diferentes setores.

A população também poderá contar com atendimento do Banco do Povo Paulista, com informações sobre linhas de crédito com juros baixos e orientação para pequenos negócios e empreendedores; do Sebrae, com orientações para quem deseja abrir, administrar ou melhorar um pequeno negócio; e do programa Empreendedor Artesão, que oferece capacitação, apoio à formalização, divulgação e comercialização de produtos e orientação para acesso a crédito.

Também estarão presentes o Procon-SP, com orientação sobre direitos do consumidor e registro de reclamações, e o Poupatempo, que reúne serviços públicos, incluindo emissão e renovação de documentos, serviços relacionados a veículos e atendimento de órgãos estaduais e federais.

Para o prefeito Saulo Souza, a realização da feira reforça o compromisso do município em aproximar a população de oportunidades que podem contribuir para a geração de emprego, renda e desenvolvimento econômico. “É uma oportunidade para quem está procurando emprego, quer se qualificar ou pretende empreender. Reunir tantos serviços em um único local facilita o acesso da população e amplia as possibilidades para quem busca uma nova oportunidade. Nosso compromisso é trabalhar para que a população poaense tenham cada vez mais caminhos para crescer e melhorar sua qualidade de vida”, afirmou.

Entrega de certificados

A programação também contará com a entrega dos certificados dos cursos das Escolas de Qualificação Profissional, dentro da iniciativa Caminho da Capacitação. A ação valoriza os moradores que participaram das formações e busca ampliar as possibilidades de inserção no mercado de trabalho.

A organização orienta os participantes que estão em busca de emprego a levar documentos pessoais e currículo atualizado, além de estar preparados para conversar com os atendentes e conhecer as oportunidades disponíveis.

A Feira de Empregos do Fundo Social de São Paulo é gratuita e aberta a toda a população. A iniciativa reúne, em um só lugar, serviços públicos, qualificação profissional, encaminhamento para oportunidades de trabalho e apoio ao empreendedorismo.

SERVIÇO

Feira de Empregos

Data: 10 de setembro de 2026 (quinta-feira)

Horário: Das 13h às 17h

Local: Praça de Eventos de Poá

Endereço: Avenida Antônio Massa, 150 – Centro

Entrada: Gratuita