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Jornal Diário de Suzano - 08/09/2026
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Região

Poá realiza feira de emprego em parceria com Fundo Social do Estado nesta quinta

Evento será realizado na Praça de Eventos, das 13h às 17h, com vagas de emprego, orientação profissional, serviços públicos e entrega de certificados de cursos de qualificação

08 setembro 2026 - 18h06Por de Poá
Evento será realizado na Praça de Eventos, das 13h às 17h, com vagas de emprego, orientação profissional, serviços públicos e entrega de certificadosEvento será realizado na Praça de Eventos, das 13h às 17h, com vagas de emprego, orientação profissional, serviços públicos e entrega de certificados - (Foto: Nivaldo Alves/Secom Poá)

A Prefeitura de Poá, em parceria com o Fundo Social de São Paulo, realiza no próximo dia 10 de setembro, das 13h às 17h, na Praça de Eventos, uma feira de empregos gratuita e aberta à população. A iniciativa reunirá oportunidades de trabalho, orientação profissional, serviços públicos e programas de apoio ao empreendedorismo em um único espaço. 

A feira tem como objetivo aproximar a população que está em busca de uma oportunidade profissional de vagas de emprego, processos seletivos, capacitação e serviços de apoio ao trabalhador e ao empreendedor. A programação será organizada por áreas temáticas, permitindo que os participantes tenham acesso aos diferentes serviços de maneira prática e ágil. 

Entre os serviços disponíveis estará o Trampolim, plataforma do Governo do Estado que conecta pessoas qualificadas a oportunidades diretas de trabalho, com acesso a vagas, orientação profissional, cursos e ações de qualificação e conexão com empresas de diferentes setores. 

A população também poderá contar com atendimento do Banco do Povo Paulista, com informações sobre linhas de crédito com juros baixos e orientação para pequenos negócios e empreendedores; do Sebrae, com orientações para quem deseja abrir, administrar ou melhorar um pequeno negócio; e do programa Empreendedor Artesão, que oferece capacitação, apoio à formalização, divulgação e comercialização de produtos e orientação para acesso a crédito. 

Também estarão presentes o Procon-SP, com orientação sobre direitos do consumidor e registro de reclamações, e o Poupatempo, que reúne serviços públicos, incluindo emissão e renovação de documentos, serviços relacionados a veículos e atendimento de órgãos estaduais e federais. 

Para o prefeito Saulo Souza, a realização da feira reforça o compromisso do município em aproximar a população de oportunidades que podem contribuir para a geração de emprego, renda e desenvolvimento econômico. “É uma oportunidade para quem está procurando emprego, quer se qualificar ou pretende empreender. Reunir tantos serviços em um único local facilita o acesso da população e amplia as possibilidades para quem busca uma nova oportunidade. Nosso compromisso é trabalhar para que a população poaense tenham cada vez mais caminhos para crescer e melhorar sua qualidade de vida”, afirmou. 

Entrega de certificados 

A programação também contará com a entrega dos certificados dos cursos das Escolas de Qualificação Profissional, dentro da iniciativa Caminho da Capacitação. A ação valoriza os moradores que participaram das formações e busca ampliar as possibilidades de inserção no mercado de trabalho. 

A organização orienta os participantes que estão em busca de emprego a levar documentos pessoais e currículo atualizado, além de estar preparados para conversar com os atendentes e conhecer as oportunidades disponíveis. 

A Feira de Empregos do Fundo Social de São Paulo é gratuita e aberta a toda a população. A iniciativa reúne, em um só lugar, serviços públicos, qualificação profissional, encaminhamento para oportunidades de trabalho e apoio ao empreendedorismo. 

SERVIÇO 

Feira de Empregos 
Data: 10 de setembro de 2026 (quinta-feira) 
Horário: Das 13h às 17h 
Local: Praça de Eventos de Poá 
Endereço: Avenida Antônio Massa, 150 – Centro 
Entrada: Gratuita

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