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Jornal Diário de Suzano - 08/09/2026
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Região

Defesa Civil alerta para chuva forte entre quarta (9) e quinta-feira (10) na região

Instabilidades devem provocar pancadas moderadas a fortes, com possibilidade de raios, rajadas de vento e granizo isolado

08 setembro 2026 - 18h34Por da Agência SP
Na Grande SP e litoral, acumulado de chuva pode chegar a 70 mm, com rajadas de vento entre 40 e 65 km/hNa Grande SP e litoral, acumulado de chuva pode chegar a 70 mm, com rajadas de vento entre 40 e 65 km/h - (Foto: Divulgação/Governo de SP)

A Defesa Civil do Estado de São Paulo alerta para a previsão de chuva entre quarta-feira (9) e quinta-feira (10), com possibilidade de pancadas moderadas a fortes em diferentes regiões do território paulista. As instabilidades podem vir acompanhadas de raios, rajadas de vento e possibilidade de granizo isolado, com maior abrangência na faixa leste do Estado.

A Região Metropolitana de São Paulo, Baixada Santista, Litoral Norte, Campinas, São José dos Campos, Barretos, Franca, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto e Araraquara estão sob alerta para acumulados de até 70 mm e rajadas de vento de aproximadamente 40 a 65 km/h.

Nas regiões de Araçatuba, Bauru, Marília, Presidente Prudente, Itapeva, Sorocaba e Registro, os acumulados podem variar entre 20 e 40 mm, com rajadas de vento abaixo de 40km/h.

Orientações à população

Evite áreas alagadas e não tente atravessar vias com água acumulada, mesmo que o nível pareça baixo;

Em caso de ventos fortes, mantenha distância de árvores, postes e estruturas metálicas;

Em áreas de encosta, fique atento a sinais de deslizamento e, diante de qualquer alteração, procure um local seguro;

Motoristas devem reduzir a velocidade e aumentar a distância entre os veículos durante as chuvas intensas.

Os alertas meteorológicos da Defesa Civil podem ser recebidos gratuitamente por SMS. Para se cadastrar, basta enviar o CEP da área de interesse para o número 40199.

Em situações de emergência, acione a Defesa Civil pelo telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo 193. Acompanhe também as atualizações pelos canais oficiais da Defesa Civil do Estado de São Paulo.

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