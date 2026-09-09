Educação de Poá ganha projeção internacional e amplia investimentos na rede municipal

A educação de Poá tem levado experiências da rede municipal para debates internacionais. Nos últimos meses, a cidade foi representada em eventos promovidos pela Organização das Nações Unidas (ONU), nos Estados Unidos, além de encontros na Itália e na Finlândia. Paralelamente, o município avança com investimentos na ampliação de vagas em creches, construção e expansão de escolas, distribuição de materiais pedagógicos e programas de segurança alimentar. Os temas foram detalhados pelo secretário municipal de Educação, Diego Moreira, durante programa DS Entrevista.

Destaque internacional

Em junho deste ano, Diego representou a cidade na 19ª Conferência dos Estados Partes da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiência (Cosp 19), promovida pela Organização das Nações Unidas (ONU), nos Estados Unidos. “A conferência tratou sobre equidade, avanços da educação especial e inclusiva. É uma das mesas mais importantes que temos sobre o assunto no mundo”, destacou.

Atualmente, a rede municipal conta com cerca de 620 alunos da educação especial. O secretário destacou ainda a contratação de 100 profissionais de apoio para atuar nas escolas, auxiliando estudantes com diferentes necessidades. “Isso tem mudado a dinâmica do interior da escola e a condição de aprendizagem dessas crianças. E não é uma ação apenas da educação. Temos uma relação muito integrada com o serviço social e com a saúde. Para saúde o avanço também trouxe a contratação de novos médicos, neuropediatras e avanço da clínica TEA”, reforçou.

Investimentos para área da educação inclusiva também foram discutidos durante o encontro. “A educação custa e requer investimento. É uma agenda que colocamos para esses próximos 20 anos, que os governos nacionais e que os bancos internacionais também criem canais e linhas de financiamento para que possamos atender com mais eficiência e acolhimento”, comentou.

Além da participação na ONU, Poá também foi representada em eventos na Finlândia e na Itália.

Na Finlândia, a cidade apresentou o Programa Professor Pesquisador, iniciativa que incentiva a formação continuada dos educadores. Segundo o secretário, quando a atual gestão assumiu a pasta havia 15 professores com título de mestre. Atualmente, 47 profissionais participam de programas de mestrado com apoio da administração municipal.

Já na Itália, o debate foi voltado à primeira infância e às políticas de educação infantil, com foco na valorização dos profissionais que atuam em creches e pré-escolas.

Creches e expansão da rede

A expansão da rede e ampliação das vagas em creches também esteve entre os destaques da entrevista. Segundo Moreira, um estudo de reorganização dos espaços escolares permitiu a criação de aproximadamente 500 novas vagas na rede municipal no primeiro ano de gestão. Um segundo movimento da gestão ampliou o número de vagas em creches conveniadas, passando de 160 para 360.

A cidade investe em novas unidades e ampliações. “Ao entregar vagas de ensino fundamental, eu libero espaços para novas vagas de educação infantil e creches”, destacou.

Entre as obras em andamento está a retomada do Centro de Educação e Cultura (CEP) Santa Luísa, equipamento que permaneceu paralisado por mais de uma década. Também está em andamento a ampliação da escola Benedito Rufino, no Jardim São José. Temos também uma obra prevista para a Vital Brasil, que está em processo de licitação.

Indicadores, alfabetização e tecnologia

Segundo Diego, em uma avaliação preliminar de indicadores educacionais, a participação dos estudantes em provas subiu de 80% para 96,4%. “É um indicador que também nunca antes foi alcançado. Isso é um esforço grande da gestão, de buscar a criança em casa, de trazer as famílias para entender o que é. Temos certeza que nossos indicadores de aprendizagem vão avançar”.

Poá também recebeu o Prêmio Excelência Educacional por avanços na alfabetização e foi reconhecido pelo Governo do Estado.

Sobre tecnologia, o secretário ressaltou que os recursos digitais devem atuar como complemento do processo de aprendizagem. “Temos que ser muito cuidadosos para não fazer que no momento da escola a criança passe mais tempo nas telas. É um recurso que o professor tem sua autonomia para usar, mas com muito profissionalismo”, declarou.

Kits, matérias e inscrições

Ainda na entrevista, o secretário destacou a distribuição de materiais e benefícios aos estudantes da rede municipal. Segundo ele, os kits de material escolar, apostilas e uniformes foram entregues dentro do cronograma previsto para o início do ano letivo.

Uma grande novidade neste ano da administração municipal é a distribuição dos kits “Férias sem Fome”, destinados a auxiliar famílias durante os períodos de recesso escolar. “É para garantir a segurança alimentar das crianças. Isso tem sido um programa de ótima avaliação na cidade. Na semana que vem teremos o anúncio para as próximas férias”.

Outro ponto abordado foi o sistema de inscrições para creches. Segundo Moreira, Poá mantém as inscrições abertas durante todo o ano, permitindo atendimento contínuo às famílias que chegam ao município ou precisam de vagas ao longo do período letivo. “É só ir até a Secretaria de Educação ou no site da Prefeitura. Presencialmente na Secretaria de Educação nós acolhemos, entendemos a situação da família, vemos a questão de deslocamento, o melhor jeito de atender aquela família”, salientou.

O secretário reforçou ainda que a educação é uma preocupação contínua da gestão. “Queremos avançar, eu brinco porque sou um pouco competitivo, quero que cheguemos no melhor sempre. Nós já avançamos e queremos avançar ainda mais”, finalizou.