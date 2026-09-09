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Jornal Diário de Suzano - 09/09/2026
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Região

Fiscalização e educação no trânsito reduzem acidentes

Em Suzano, a cidade organizou ações de revitalização da sinalização de trânsito

09 setembro 2026 - 07h00Por Yasmin Torres - Da Reportagem Local
AÇÕES E CAMPANHAS Buscam reduzir o número de acidentes de trânsitoAÇÕES E CAMPANHAS Buscam reduzir o número de acidentes de trânsito - (Foto: divulgação/secop suzano)

As cidades do Alto Tietê promoveram ações e campanhas de educação e fiscalização para o trânsito em 2026. A estratégia, segundo as prefeituras, é fundamental para a prevenção de acidentes e aumento da segurança viária. Segundo o Sistema de Informações Gerenciais de Acidentes de Trânsito do Estado de São Paulo (Infosiga), foram 101 mortes no trânsito na região neste ano, número 1,94% menor que o do ano passado.

Em Suzano, a fiscalização é realizada pela Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade. Há vigilância para impedir excesso de velocidade, ultrapassar semáforo vermelho, trafegar sem utilizar o cinto de segurança, e outros.

Além disso, a cidade organizou ações de revitalização da sinalização de trânsito, com substituição de 147 placas em 59 vias e melhorias na sinalização horizontal de 71 ruas, além da renovação de lombadas, faixas de pedestres e vagas especiais. Também foram feitos reparos em 62 vias, ações educativas com 130 motociclistas e orientações em escolas sobre segurança no trânsito.

Mogi das Cruzes realizou capacitações para motoristas do transporte coletivo e outras atividades, que atenderam mais de 30 mil pessoas entre janeiro e agosto. Ainda, a Prefeitura informou que o município desenvolveu diversas ações de educação e segurança viária ao longo de 2026.

Dentre as realizações estão a Operação Volta às Aulas, Escola Mirim de Trânsito, Operação Direção Segura Integrada, Travessia Escolar, Pilotagem Segura, Pit Stop para Motociclistas, Maio Amarelo, Semana Nacional do Trânsito, Travessia Segura e simulados de emergência.

Em Itaquaquecetuba, a administração municipal informou que a Secretaria de Mobilidade Urbana atua na prevenção de acidentes por meio de ações de educação no trânsito, estudos de engenharia de tráfego e fiscalização. As iniciativas incluem campanhas da Escola Municipal de Trânsito, estudos para identificar pontos de conflito e definir melhorias na sinalização e nos semáforos, além da fiscalização realizada pelos agentes de trânsito e do uso de equipamentos eletrônicos instalados em locais avaliados tecnicamente.

A Prefeitura de Guararema realiza o monitoramento da cidade 24 horas por meio do Centro de Segurança Integrada (CSI), que também acompanha e fiscaliza motoristas. Segundo a gestão municipal, as ocorrências são atendidas pelos agentes de trânsito conforme as regras do Código de Trânsito Brasileiro. O município também promove ações de educação viária por meio dos canais oficiais e de campanhas como o Maio Amarelo.

Já Santa Isabel informou que concentra as ações de segurança viária nos pilares de engenharia, educação e esforço legal. Na engenharia, o município faz manutenção da sinalização horizontal e vertical, além de substituir semáforos. 

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