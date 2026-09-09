Sindicato da Saúde cobra melhor remuneração do Estado

Os profissionais de Saúde da região estão insatisfeitos com os repasses salariais, segundo reivindicações trabalhistas lançadas ao Sindicato dos Trabalhadores Públicos da Saúde no Estado de São Paulo (SinSaúde-SP).

A diretora do SinSaúde-SP, Katia Aparecida dos Santos Araújo, afirma que é necessário reajuste na remuneração.

Ela também aponta pagamento da bonificação por resultados de 2024; aumento da Gratificação pelo Desempenho e Apoio à Assistência Médica ao Servidor Público Estadual (GDAMSPE) e aumento do auxílio alimentação.