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Jornal Diário de Suzano - 08/09/2026
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Região

Câmara de Mogi pede apuração de declarações sobre Hitler e assédio na Educação

Moção de Apelo ressalta que a manifestação não busca antecipar juízo de responsabilidade, mas sim garantir a "apuração formal, imparcial e transparente dos fatos relatados

08 setembro 2026 - 18h13Por de Mogi
Câmara Municipal de Mogi das Cruzes aprovou a Moção de Apelo nº 114/2026, de autoria do vereador Felipe Lintz (PL)Câmara Municipal de Mogi das Cruzes aprovou a Moção de Apelo nº 114/2026, de autoria do vereador Felipe Lintz (PL) - (Foto: Divulgação/CMMC)

Em sessão ordinária realizada nesta terça-feira (8), a Câmara Municipal de Mogi das Cruzes aprovou a Moção de Apelo nº 114/2026, de autoria do vereador Felipe Lintz (PL). A propositura solicita ao Governo do Estado de São Paulo e à Secretaria de Estado da Educação que promovam a apuração de relatos de condutas intimidatórias, ameaças, possível assédio moral, irregularidades administrativas e referências elogiosas a líderes de regimes totalitários atribuídas à Dirigente Regional de Ensino de Mogi das Cruzes, Sra. Roselaine Batalha Silva.

O documento detalha diversas preocupações levantadas por profissionais da educação da região. Entre os pontos, a Moção cita declarações atribuídas à dirigente em uma reunião realizada em 12 de agosto de 2026, na qual teria utilizado as figuras de Adolf Hitler e Benito Mussolini ao abordar o conceito de liderança. Conforme o texto, a dirigente teria afirmado que Hitler seria um “líder excepcional”, além de fazer referência à capacidade de convencimento atribuída ao livro Mein Kampf.

A Moção de Apelo ressalta que a manifestação não busca antecipar juízo de responsabilidade, mas sim garantir a “apuração formal, imparcial e transparente dos fatos relatados, garantindo-se aos envolvidos o contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal”.

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