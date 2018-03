Banco do Povo Paulista está em funcionamento e a espera de novos empreendedores

O Banco do Povo Paulista -- programa do Governo do Estado de São Paulo, com parceria da Prefeitura de Poá - está funcionando a todo vapor e a espera de novos empreendedores que queiram investir para alavancar as suas vendas.

Segundo a coordenadora do Banco do Povo, Elaine Martins dos Santos Octávio, a unidade está à disposição dos poaenses. Tanto para os autônomos que vendem os seus produtos nas ruas, como para as pessoas que têm firma aberta, incluindo os microempreendedores individuais (MEI).

Elaine explica que, para pessoa física, o valor do primeiro empréstimo é de R$ 3 mil que podem ser quitados em até 24 parcelas, com uma taxa de juros de 0,35 ao mês. Já para pessoa jurídica ou MEI, o valor do primeiro crédito pode ser até R$ 7,5 mil, com pagamento em até 36 vezes com os juros de 0,35% mais taxa.

“É importante ressaltar que o valor emprestado pelo Banco do Povo é só para investimento, como a compra de material, de equipamentos e não para o pagamento de dívidas, mesmo que estas sejam da empresa. Às vezes as pessoas confundem, por isto fazemos questão de esclarecer”, comentou a responsável pelo Banco do Povo de Poá. Para todos os casos, é necessário após a averiguação dos documentos, a apresentação de uma avalista.

O secretário de Indústria, Comércio, Emprego e Relações do Trabalho, Ricardo Massa, explicou que o Banco do Povo é um excelente projeto e que auxilia os pequenos empreendedores da cidade. “Estamos trabalhado muito para oferecer diferentes opções para os cidadãos e este é um equipamento muito útil e tenho certeza será muito procurado pelos poaenses”.

O Banco do Povo Paulista, unidade Poá, fica nas dependências do Núcleo de Atendimento à População (NAP), que fica Rua Vinte e Seis de Março, 72, no Centro. Mais informações pelos telefones (11) 4639-3146 e (11) 4638-6648. O Banco do Povo funciona de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 16 horas.