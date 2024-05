Banda Planta e Raiz celebra Semana Municipal do Reggae em Ferraz

Por meio da Lei Municipal N° 3.538/2023 de autoria dos vereadores Mario Mello (o Tio Mário) e Claudio Squizato, que instituiu no calendário oficial do município a Semana Municipal do Reggae Music, a Secretaria de Cultura e Turismo promoveu no último sábado (25) uma grande festa para marcar esta conquista com a banda Planta e Raiz.

A festa ocorreu no Montreal Eventos, no bairro do Tanquinho, com entrada solidária na troca de alimentos não perecíveis pela pulseira do Reggae Fest, nome escolhido para o primeiro festival em Ferraz.

A banda M.A.F.U. abriu os trabalhos da noite trazendo a sonoridade do reggae, hip hop e pop. Já o Fábio Piruka trouxe músicas de artistas consagrados como Bob Marley, Peter Tosh, Bunny Wailer, entre outros.

A atração principal da noite, a banda Planta e Raiz, subiu no palco contagiando a todos com os singles Só Agradece, Aquele Lugar, Oh Chuva, Pra Poucos, Com Certeza, Cante a Paz, Flores no Meu Jardim e outros sucessos na voz do vocalista Zeider Pires.

O público delirou quando o cantor ergueu uma jaqueta, jogada ao palco, com as cores verde (representando a fertilidade, beleza e vegetação), dourado (a riqueza do continente africano) e vermelho (o sangue derramado pelos mártires que deram a sua vida ao próximo), símbolo do movimento rastafári, que surgiu na Jamaica nos anos 30 e se espalhou em todo o mundo pelo seu principal embaixador, o cantor de Reggae Bob Marley.

Vale salientar que todos os alimentos arrecadados serão destinados às famílias de vulnerabilidade, por meio do Fundo Social de Solidariedade.

O show foi encerrado em grande estilo com todos os integrantes do Planta e Raiz interagindo com o público enquanto cantavam “A Dois Passos do Paraíso”, no qual se tornou um único coro entre banda e fãs.