Câmara aprova inclusão da Festa de São Pedro no Calendário Turístico

Em sessão ordinária nesta terça-feira, 3, a Câmara Municipal de Mogi das Cruzes aprovou o Projeto de Lei Ordinária n.º 18/2025, que insere a Festa em Louvor a São Pedro, realizada no bairro Jardim São Pedro, no distrito de César de Souza, no Calendário Turístico de Festividades do Município. De autoria do vereador Otto Rezende (PSD), a iniciativa tem como propósito valorizar o evento, que neste ano chegou à 56ª edição, ocorrida em 25 de maio.

A festividade é organizada pela Paróquia da Igreja São Pedro Apóstolo, com o apoio da comunidade local, e conta com a participação de milhares de fiéis, além de promover manifestações culturais e preservar tradições.

Além de cunho religioso e cultural, o evento tem objetivos beneficentes, já que toda a arrecadação da tradicional quermesse é destinada à comunidade local e adjacências.

“A aprovação do projeto de lei reforça o reconhecimento da relevância cultural e social da Festa de São Pedro para o município de Mogi das Cruzes. Essa festa é tradicional, comunitária e reúne milhares de fiéis em novenas e quermesse. Precisamos valorizar os eventos tradicionais dos bairros mogianos, que contribuem para formar a nossa identidade”, argumenta o vereador.