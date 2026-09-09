Câmara de Mogi homenageia trabalhadores da limpeza

Em sessão ordinária realizada na tarde desta terça-feira (8), a Câmara Municipal de Mogi das Cruzes aprovou o Requerimento nº 121/2026, de autoria do vereador Mauro Yokoyama (PL). A matéria concede Votos de Aplausos e Congratulações aos funcionários que atuam na limpeza pública do município, reconhecendo a essencialidade de seu trabalho.

O documento ressalta o papel fundamental desses profissionais para o bem-estar da população e a manutenção da cidade. A propositura destaca os importantes serviços que compõem a rotina diária, como a coleta de resíduos, a varrição de ruas e a limpeza de vias e espaços públicos, atividades que frequentemente “começam nas primeiras horas do dia e são realizadas sob sol, chuva e diferentes condições climáticas”, evidenciando dedicação e compromisso com Mogi das Cruzes.

O vereador Mauro Yokoyama (PL) destaca que a limpeza urbana possui “papel fundamental na saúde pública, na preservação do meio ambiente e na qualidade de vida da população”, contribuindo para a prevenção de problemas e para a conservação dos espaços. A homenagem visa reconhecer e valorizar “cada trabalhador que, com seu esforço diário, contribui para que nossa cidade esteja mais limpa, organizada e preparada para receber seus moradores”, conforme trecho do documento.

Após a aprovação em plenário, a Mesa Diretiva providenciará a transmissão dos Votos de Aplausos aos funcionários homenageados.