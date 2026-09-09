SP confirma mais dois casos de sarampo e reforça ações para ampliar coberturas vacinais

A Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo (SES-SP) confirmou mais dois casos de sarampo, ambos em crianças menores de 2 anos na capital. Notificados em agosto, os registros passaram a integrar o balanço epidemiológico nesta quarta-feira (9), após a divulgação dos resultados laboratoriais.

Com as novas confirmações, o estado soma 30 casos da doença em 2026: 27 na capital, dois em São Bernardo do Campo e um em Guarulhos. Em 22 ocorrências, os pacientes não tinham registro de vacinação contra o sarampo ou apresentavam esquema vacinal incompleto.

Vigilância acompanha cadeias de transmissão

Os dois casos confirmados nesta semana estão relacionados a cadeias de transmissão já identificadas e acompanhadas pelas equipes de vigilância epidemiológica.

Ao todo, quatro cadeias foram identificadas no estado em 2026. A primeira, registrada entre março e abril e associada a dois casos importados, foi encerrada após 12 semanas sem novas ocorrências relacionadas.

As cadeias identificadas em junho, julho e agosto permanecem sob acompanhamento das equipes estaduais e municipais. O trabalho inclui a investigação dos casos, a identificação e o monitoramento de contatos e a avaliação da necessidade de vacinação e de outras medidas de controle.

Quem deve se vacinar contra o sarampo

Mesmo com o encerramento das campanhas de imunização, a vacinação de rotina contra o sarampo continua nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs). Confira o esquema de vacinação indicado para cada público:

Crianças

Aos 12 meses: primeira dose da vacina contra o sarampo

Aos 15 meses: segunda dose da vacina contra o sarampo

Pessoas de 15 meses a 29 anos

Devem ter duas doses da vacina contra o sarampo registradas, com intervalo mínimo de 30 dias entre elas.

Pessoas de 30 a 59 anos

Devem ter pelo menos uma dose da vacina contra o sarampo registrada na caderneta.

Trabalhadores da saúde

Devem ter duas doses da vacina, independentemente da idade.

Dose zero para bebês

A dose zero da vacina tríplice viral continua sendo aplicada em crianças de 6 meses a 11 meses e 29 dias que moram nos municípios de São Paulo, Guarulhos e São Bernardo do Campo.

A dose zero também pode ser indicada para crianças dessa faixa etária que tiveram contato com pessoas com suspeita ou confirmação de sarampo, conforme avaliação das equipes de vigilância.

A dose zero não substitui as previstas no calendário. Mesmo que seja vacinada antes de completar 1 ano, a criança deverá receber normalmente a primeira dose aos 12 meses e a segunda aos 15 meses.

Informação confiável também protege

É importante buscar respostas sobre vacinação em fontes confiáveis e atualizadas, especialmente porque calendários e recomendações podem ser modificados de acordo com novas evidências e a situação epidemiológica.

O Vacina 100 Dúvidas reúne respostas para as principais perguntas sobre vacinação e é uma fonte oficial para quem busca informações confiáveis sobre imunização. A plataforma pode ser acessada gratuitamente para consultar as 100 dúvidas mais frequentes da população sobre vacinas, segurança, calendário e prevenção de doenças. Acesse: www.vacina100duvidas.sp.gov.br