Tempo Integral é tema do segundo encontro do 7º Fórum Internacional de Educação

Para discutir os caminhos e os desafios do tempo de permanência dos estudantes na escola, o 7º Fórum Internacional de Educação dos Municípios do Alto Tietê recebe, nesta quarta-feira (9), a partir das 19h, a pesquisadora associada da Fundação Getulio Vargas (FGV-RJ), ex-secretária nacional de Educação Básica do Ministério da Educação (MEC) e atual secretária nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente no Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania (MDHC), Maria do Pilar Lacerda. O tema deste segundo encontro será ‘Desafios da Educação Integral em Tempo Integral’, com transmissão aberta pelo YouTube.



Com ampla experiência na gestão pública educacional, a palestrante traz no currículo passagens pela Secretaria Municipal de Educação de Belo Horizonte e pela presidência da União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação (Undime). Sua trajetória também inclui atuação como professora, gestora e consultora em programas voltados ao fortalecimento das políticas educacionais.



A palestra sobre Educação Integral em Tempo Integral abordará os desafios enfrentados pelas redes públicas para expandir a jornada escolar de forma articulada ao desenvolvimento integral dos estudantes. Ao final, os secretários municipais de Educação Rafael de Souza Carvalho (Guarulhos), Maria Donizeti de Queluz Camargo (Santa Isabel) e Keila Nogueira (Arujá) participam do debate. A presença dos gestores municipais amplia a discussão a partir das experiências, das demandas e das diferentes realidades vivenciadas nas cidades da região.



Ao longo do mês, o fórum, que é promovido pelo Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê e Região (CONDEMAT+), ainda terá mais três sessões, nos dias 16, 23 e 30 de setembro, sempre às quartas-feiras, das 19h às 21h, com os temas ‘Enfrentamento às Violências na Escola e Contra a Escola’, ‘Relações Étnico-Raciais e Educação Antirracista’ e ‘Desafios para o Futuro da Escola Pública’. A programação reúne especialistas e representantes de instituições como Universidade de São Paulo (USP), Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio), Universidade Federal Fluminense (UFF) e Conselho Nacional de Educação (CNE).



O 7º Fórum Internacional de Educação dos Municípios do Alto Tietê é realizado pelas Secretarias de Educação das cidades consorciadas, com coordenação executiva do Instituto Brasileiro de Sociologia Aplicada (IBSA) e apoio institucional da Unesco.



Serviço



7º Fórum Internacional de Educação dos Municípios do Alto Tietê

2º encontro: 9 de setembro

Tema: ‘Desafios da Educação Integral em Tempo Integral’

Palestrante: Maria do Pilar Lacerda

Horário: 19h às 21h

Transmissão: youtube.com/c/forumeducacaoaltotiete

Mais informações: forumeducacaoaltotiete.com.br