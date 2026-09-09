Desfile Ecológico reúne mais de 340 participantes em Arujá

O Desfile Ecológico, realizado no Clube União, reuniu crianças e famílias da rede municipal de ensino, celebrando a preservação da fauna brasileira com muita arte, música e conscientização ambiental.

O evento reuniu o prefeito Luis Camargo. Contou com a apresentação da Ecofanfarra Municipal, com 80 integrantes, da Guarda Mirim, com 34, e reuniu mais de 230 crianças da Rede Municipal, que desfilaram fantasiadas de animais da fauna brasileira em risco de extinção, encantando os presentes com criatividade e dedicação. Durante a manhã, o público também aproveitou pipoca doce e salgada. Além disso, foram doadas sementes de crotalária e suculentas.

Diferentemente de concursos tradicionais, o Desfile Ecológico não elegeu vencedores. A proposta da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Bem-Estar Animal sempre foi valorizar a participação de todas as crianças envolvidas. Como forma de celebrar esse engajamento, mais 230 participantes irão a um passeio ao Museu Catavento, que acontecerá nos dias 1, 2 e 6 de outubro.

A preservação ambiental é um compromisso que envolve toda a sociedade, e pequenas atitudes diárias fazem diferença, seja no descarte adequado do lixo, seja na proteção das áreas verdes e dos animais ameaçados.

O engajamento do Desfile Ecológico mostra que cultura, cidadania e cuidado com o planeta caminham juntos, e que a mobilização das escolas municipais é fundamental para manter viva essa causa.