Poá escolhe Miss Orquídea 2026 e três princesas nesta sexta-feira

Poá elegerá, nesta sexta-feira (11), as novas representantes do Miss Orquídea, tradição que voltou a fazer parte do calendário do município em 2025, por iniciativa do prefeito Saulo Souza. Dez finalistas disputam os títulos de Miss Orquídea, 1ª, 2ª e 3ª Princesas, em uma grande final que acontece a partir das 15 horas, na Praça de Eventos.

O concurso foi resgatado pela Prefeitura de Poá em 2025, após anos sem ser realizado. Na retomada da tradição, Beatriz Suyama foi eleita Miss Orquídea 2025 e passou a representar o município em eventos e atividades oficiais.

As vencedoras da edição 2026 receberão faixa, coroas oficiais e premiação em dinheiro. A Miss Orquídea receberá R$ 6 mil; a 1ª Princesa, R$ 4 mil; a 2ª Princesa, R$ 3 mil; e a 3ª Princesa, R$ 2 mil. As eleitas também serão contempladas com prêmios oferecidos pelos patrocinadores do concurso.

Para chegar a grande final, as dez finalistas participaram, nas últimas semanas, de etapas de preparação e seleção e agora concentram os últimos preparativos para a grande final.

Finalistas:

Ariane Souza; Caroline Hernandes; Daiane Carvalho; Gabrielly Lins; Giovanna Santos; Jeanne Jesus Souza; Jenyfer Tavares; Larissa Bertoldo; Rebeca Real; Vitória de Jesus.

Para o prefeito Saulo Souza, a retomada do Miss Orquídea representa o reencontro da população com uma tradição que atravessa gerações e integra a identidade cultural do município. “Em 2025, tivemos a oportunidade de resgatar uma tradição muito querida pelos poaenses e vimos de perto o envolvimento da população com o concurso. Neste ano, queremos repetir esse sucesso e tornar a edição de 2026 ainda mais especial. O Miss Orquídea valoriza nossas tradições, celebra a força e a garra da mulher poaense, reúne famílias e mantém viva uma parte importante da história de Poá”, afirmou.

O secretário de Cultura, Paulo Barbosa, destaca que a edição deste ano vem sendo preparada com carinho especial aos detalhes, com o objetivo de proporcionar uma experiência marcante para as candidatas e uma grande celebração para o público. “Estamos trabalhando em todos os detalhes para preparar uma edição especial do Miss Orquídea 2026. Queremos proporcionar uma tarde de celebração para o público e, ao mesmo tempo, oferecer às candidatas uma experiência marcante. Será uma grande oportunidade para conhecer as novas representantes e manter viva uma tradição tão importante para a nossa cidade”, destacou.

Jurados

Os jurados serão responsáveis por avaliar as candidatas de acordo com os critérios estabelecidos pela organização e participar da escolha da Miss Orquídea 2026 e das três princesas, que terão a missão de representar Poá durante o próximo reinado. Estão confirmados:

- César Miguel de Albuquerque (cabeleireiro e empresário da área de beleza);

- Débora de Lucrezio (psicóloga, ex-secretária municipal de Cultura, Esporte e Turismo e vencedora dos títulos de Miss Imprensa 1983 e Miss Poá 1986);

- Débora Felice (cabeleireira e profissional da área de beleza);

- Gabriela Barreto (cirurgiã-dentista e especialista em Harmonização Orofacial);

- Guilherme Augusto (cabeleireiro e empresário da área de beleza);

- Letícia Garcia dos Santos Maion (publicitária, empresária e ex-princesa de concursos de beleza de Poá);

- Paulo Barbosa (secretário de Cultura de Poá, professor e doutor em Língua Portuguesa);

- Sidneia Bueno Costa (advogada, com atuação na área da saúde e em ações de representação feminina no município);

- Thays Barboza (esteticista com mais de 15 anos de experiência na área da beleza);

- Thiago Paulino (cabeleireiro e profissional da área de beleza).

Orquídea Fest 2026

A grande final do Miss Orquídea acontece duas semanas antes da Orquídea Fest Poá 2026, que acontece de 23 a 27 de setembro, na Praça de Eventos. A festa terá cinco dias de programação gratuita, com shows nacionais, atrações infantis, exposição e comercialização de orquídeas e plantas ornamentais, Feira de Negócios, gastronomia, artesanato, restaurante do Fundo Social e atividades culturais.

A Itália será o país homenageado desta edição. A temática estará presente na decoração, na gastronomia e nas apresentações ao longo dos cinco dias de programação, em uma proposta que busca valorizar a história, a cultura e as raízes de Poá.

A abertura oficial será realizada no dia 23 de setembro, às 9 horas. Entre as principais atrações musicais estão Fernandinho, Eyshila e Sarah, no dia 23; Maiara e Maraisa, no dia 24; Wesley Safadão, no dia 25; Marcos e Belutti, no dia 26; e Péricles, no dia 27.

A entrada será solidária, com a arrecadação de alimentos específicos em cada noite. O acesso ao evento será liberado mediante a apresentação da entrada digital e a doação do alimento solicitado para a respectiva data. Os ingressos estão disponíveis pelo site da Guichê Web.

Serviço

Concurso Miss Orquídea 2026

Data: 11 de setembro de 2026

Horário: 15 horas

Local: Praça de Eventos – Avenida Antônio Massa, 150, Centro, Poá

Entrada: gratuita