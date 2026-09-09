Ferraz avança com recapeamento da Rua Celso Santana

A Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos segue avançando com o maior programa de recapeamento já realizado no município. Entre as vias contempladas está a Rua Celso Santana, no bairro São João, que recebe novo pavimento como parte das ações de recuperação da malha viária.

A intervenção busca melhorar as condições de circulação na região, proporcionando mais conforto e segurança para motoristas, motociclistas, ciclistas e pedestres que utilizam a via diariamente.

O trabalho na Rua Celso Santana faz parte de um conjunto de intervenções que vem alcançando diferentes bairros de Ferraz, levando melhorias para ruas que necessitam de recuperação do pavimento e contribuindo para a melhoria da mobilidade urbana.

Segundo o secretário de Obras, Eduardo Paiva, o avanço das obras representa a continuidade de um trabalho planejado para recuperar as vias do município.

“Estamos avançando com o recapeamento em diferentes regiões de Ferraz, levando melhorias para as ruas que precisam dessa intervenção. A Rua Celso Santana é mais uma via que recebe novo pavimento dentro desse grande programa, trazendo mais qualidade e melhores condições de circulação para a população.”

A Prefeitura orienta os motoristas a respeitarem a sinalização e a atenção redobrada durante a execução dos serviços.