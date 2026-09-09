Quando o cansaço vira alerta: dores e exaustão podem esconder doenças

Em meio à rotina intensa, ao sono insuficiente e ao estresse do dia a dia, é comum atribuir o cansaço à correria. Quando, porém, a exaustão persiste mesmo com períodos de descanso ou aparece acompanhada de outros sintomas, o quadro merece atenção e pode indicar a necessidade de uma avaliação médica para identificar suas possíveis causas.



"Essa é uma das principais queixas no consultório. Pessoas convencidas de que precisam apenas descansar, mas o cansaço persistente não é um diagnóstico. Ele pode ser o primeiro sinal de que algo no organismo não está funcionando bem”, alerta Francimar Amorim, clínico geral da Hapvida.



Anemia, deficiências nutricionais, hipotireoidismo, diabetes, apneia do sono, infecções e doenças autoimunes estão entre as possíveis causas. Ansiedade e depressão também podem provocar sintomas físicos, como falta de energia, tensão muscular, alterações no sono e dores de cabeça.



“O principal problema é quando os sintomas permanecem por semanas, compromete atividades simples ou surge sem uma causa aparente, motivo pelo qual precisa ser avaliado”, explica o médico.



Falta de ar, palpitações, febre persistente, desmaios, perda de peso sem explicação, fraqueza intensa ou dor forte são sinais de alerta e exigem atendimento médico.



A avaliação inicial pode ser feita por um clínico geral, que analisa o histórico, a duração e os sintomas associados para direcionar a investigação. “Não existe uma única resposta para o cansaço. O mais importante é não normalizar um sintoma que já começou a limitar a vida e permitir que a causa seja identificada o quanto antes”, conclui Francimar Amorim.



Sobre a Hapvida

Com mais de 80 anos de experiência, o Grupo Hapvida é hoje o maior ecossistema de saúde da América Latina. A companhia possui mais de 75 mil colaboradores e atende quase 16 milhões de beneficiários de saúde e odontologia espalhados pelas cinco regiões do Brasil.

Todo o aparato foi construído a partir de uma visão voltada ao cuidado completo, com mais de 800 unidades espalhadas pelo Brasil, incluindo 84 hospitais, prontos atendimentos, clínicas médicas, centros de diagnóstico e coleta laboratorial além de espaços especificamente voltados ao cuidado preventivo e crônico.

Dessa combinação de negócios, apoiada em qualidade médica e inovação, resulta uma empresa com os melhores recursos humanos e tecnológicos para os seus clientes.