Saiba como se cadastrar para usar trem e metrô gratuitamente em São Paulo por até 90 dias

Quem está desempregado há mais de 30 dias e procura por uma nova ocupação pode tirar a Credencial para Trabalhadores Desempregados, que concede direito de viagens gratuitas nos trens e metrô da Região Metropolitana de São Paulo.

Para solicitar o benefício, o trabalhador deve preencher o formulário no link (https://ajuda.boradetop.com.br/hc/pt-br/articles/33282707245467-Como-solicito-meu-Cart%C3%A3o-do-Trabalhador-Desempregado) e encaminhar os documentos solicitados.

Os documentos necessários são: RG (ou outro documento oficial com foto); CPF; Carteira de trabalho; Endereço para recebimento do cartão; Rescisão do último contrato de trabalho ou ATA judicial (referente ao último emprego); Extrato de contribuição (CNIS) atualizado.

Caso aprovado, o cartão será enviado em até dez dias úteis ao endereço fornecido, sem custo ao passgeiro, com validade de 90 dias, não renováveis.

Para mais informações, o passageiro pode falar com o atendimento da empresa responsável no número (11) 3888-2200 ou entrar em contato pelos canais de atendimento da CPTM no 0800 055 0121 ou pelo WhatsApp (11) 99767-7030.