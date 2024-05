Campanha de vacinação contra a poliomielite começa na próxima segunda em Itaquá

A Prefeitura de Itaquaquecetuba inicia, na próxima segunda-feira (27), a Campanha Nacional de Vacinação contra a Poliomielite. A ação é direcionada para crianças menores de 5 anos e as aplicações vão ocorrer nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) de segunda a sexta, das 8h às 16h. Para se vacinar, basta apresentar um documento com foto e carteirinha de vacinação.

A expectativa é imunizar 5 mil crianças nessa faixa etária. O objetivo é alcançar cobertura vacinal igual ou maior que 95%. "A atualização da situação vacinal aumenta a proteção contra as doenças imunopreveníveis, evitando a ocorrência de surtos", destacou a secretária de Saúde, Kelly Gasparini.

Conhecida também por pólio ou paralisia infantil, a poliomielite é uma doença causada pelo poliovírus, que pode infectar crianças e adultos por meio do contato direto com fezes ou com secreções eliminadas pela boca das pessoas doentes, podendo causar fraqueza muscular, paralisia e até a morte.

Os sintomas mais comuns da doença são: febre, mal-estar, dores na cabeça, garganta e corpo, vômitos, diarreia, constipação, espasmos, rigidez na nuca e até mesmo meningite. A orientação é procurar o médico caso apresente algum dos sintomas. O último caso de poliomielite confirmado no estado foi em 1988.

"Quando o assunto é saúde, estamos atentos para que a população receba atendimento digno. Nosso objetivo é alertar os munícipes sobre a importância da vacinação na prevenção e controle de qualquer doença", finalizou o prefeito Eduardo Boigues.

Endereço das UBSs

América (avenida Pedro da Cunha Albuquerque Lopes, 2.500); Caiuby (estrada dos Índios, 1.125); Jardim do Carmo (rua Jaú, 26); Josely (rua Floresta, 43); Maragogipe (rua Paulistania, 95); Marengo (avenida Gonçalves Dias, 651); Monte Belo (rua Arujá, 25); Morro Branco (rua Rio Grande do Sul, 585).

Nicea/Louzada (rua Diamante, 181); Odete (rua Visconde de Taunay, 270); Paineira (rua Serra do Paranapiacaba, 380); Pequeno Coração (rua Vasco da Gama, 201); Piratininga (rua Teófilo Braga, 147) e Fortuna (estrada do Campo Limpo, 658).