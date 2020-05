Campanha do Centro Oncológico arrecada máscaras

O Centro Oncológico de Mogi das Cruzes, referência no tratamento de câncer na região, está com campanha aberta para arrecadar, pelo menos 5 mil máscaras para doação aos pacientes em tratamento no local. Até o momento foram arredadas 1300 máscaras.

Segundo o diretor administrativo do centro, Álvaro Rodrigues, as máscaras serão destinadas aos pacientes em tratamento no local e também para os acompanhantes.

"Sempre adotamos o uso de máscaras aqui, como forma de prevenção aos pacientes. Quem tem câncer ou está em tratamento fica mais vulnerável a essas doenças. Por isso, sempre adotamos o uso de máscaras aqui. Com o início da pandemia, vimos a necessidade de ajudar quem não podia ter uma máscara, ou o acompanhante não poderia adquirir, então fizemos uma estimativa e constamos que o número ideal seria 5 mil", explica o diretor.

Metade já foi arrecadada por meio de ajuda de empresas e doação, segundo Rodrigues. Mas a meta é divulgar para que costureiras ou outras empresas se sensibilizem.

"Quem tiver interesse em ajudar, pode ligar ou encaminhar mensagem para o telefone 97541-8329", disse.

A campanha vai para duas semanas em atividade.

Medidas de segurança

Rodrigues afirmou que para prevenir possíveis contágios no local, foram adotadas novas medidas de segurança, como uso de divisórias entre guichês, diminuição no número de pacientes e outras medidas.

"Desde o início da pandemia realizamos a higiene das portas, cadeiras e salas regularmente, disponibilizamos álcool em gel, os guichês agora têm divisórias e na sala de espera os pacientes devem respeitar a distância 'de uma cadeira'", explica.

O local não realiza internações, mas atende toda a região. Por isso, Rodrigues explica que se um paciente com câncer precisar ser internado, "não deve ir a um hospital, e sim para a clínica, pois assim evita qualquer possível contato com o novo coronavírus".