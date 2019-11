Cidades integradas ao Condemat têm PIB total de R$ 107,2 bilhões

As cidades do Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat) superaram a média do número de habitantes de, pelo menos, sete estados do Brasil, entre eles Mato Grosso do Sul e Sergipe. O PIB é de R$ 107,2 bilhões. As informações estão disponíveis no site do Condemat.

As 11 cidades do Alto Tietê (Suzano, Poá, Ferraz de Vasconcelos, Mogi das Cruzes, Itaquaquecetuba, Guararema, Santa Isabel, Salesópolis, Biritiba Mirim, Arujá e Guarulhos) têm uma população de 2,9 milhões de pessoas, sem contar com Santa Branca, que ingressou no Consórcio em setembro deste ano. O número de habitantes da região é superior ao de todo o Estado do Mato Grosso do Sul (2,6 milhões) e Sergipe (2,2 milhões).

Segundo o site do Condemat, os municípios mais populosos são Guarulhos (1,3 milhão de habitantes), Mogi das Cruzes (429 mil habitantes), Itaquaquecetuba (356 mil habitantes), e Suzano (288 mil habitantes).

PIB

A região também se destaca em relação ao Produto Interno Bruto (PIB). De acordo com o Condemat, os 12 municípios representaram, em 2018, o PIB equivalente a R$ 107,2 bilhões. Este valor corresponde a 5,11% do PIB do Estado e 1,5% do PIB do Brasil.

O PIB é a soma de todos os bens e serviços finais produzidos por um país, estado ou cidade, geralmente em um ano. Todos os países calculam o PIB de acordo com as respectivas moedas.