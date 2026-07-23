Tanabata Matsuri: festival reúne grandes atrações da cultura japonesa neste fim de semana em Mogi

O Centro Esportivo do Bunkyo de Mogi das Cruzes será palco de uma verdadeira celebração da cultura japonesa neste fim de semana. Nos dias 25 e 26 de julho (sábado e domingo), acontece o Tanabata Matsuri – Festival das Estrelas, um dos eventos mais tradicionais da região, que reúne apresentações artísticas, gastronomia, oficinas culturais e experiências para toda a família.

O festival funciona no sábado, das 10h às 22h, e no domingo, das 10h às 21h, no Centro Esportivo do Bunkyo, localizado na Avenida Japão, 5.919, Porteira Preta, Mogi das Cruzes.

Quem visitar o festival encontrará uma programação que começa pela manhã e segue até a noite, com dezenas de atrações que mostram diferentes expressões da cultura japonesa, desde a música e a dança até manifestações tradicionais preservadas há gerações.

Um dos momentos mais aguardados acontece no sábado (25), às 17h30, com a emocionante cerimônia do Tooro Nagashi, quando centenas de lanternas iluminadas são colocadas no lago do Bunkyo em um ritual que simboliza paz, gratidão e homenagem.

Ao longo dos dois dias, o palco principal receberá artistas consagrados da música japonesa, grupos de taikô, apresentações de odori, danças típicas, cultura okinawana, Bon Odori, Concurso Cosplay e performances que unem tradição e contemporaneidade.

Entre os destaques da programação estão os shows de Nami Kuniyoshi, Joe Hirata, Karen Ito, Yuri Kataoka, Gustavo Harano, Ricardo Nakase, Sayuri Hirata, Débora Iha, Fumie Okamoto, Florinda Nagai, Yumi Shiomi, Mayumi e Midori e João Vitor Mafra.

Os tambores japoneses também terão espaço de destaque com apresentações do Yujo Taikô e Odori do Bunkyo de Mogi das Cruzes, Ruyko Taiko – Grupo de Fukushima, Yuragi Taiko e uma edição especial do Wadan Taiko Ensemble, além das apresentações dos grupos Hanabi e Shiawasse Soran.

O festival ainda recebe atrações que aproximam diferentes gerações, como o tradicional Bon Odori, o Concurso Cosplay, as Guerreiras do K-Pop Cover, as Danças Circulares e apresentações do Grupo UCK de Mogi das Cruzes, reforçando a diversidade cultural presente no evento.

Muito além do palco

Quem visita o Tanabata Matsuri também pode mergulhar nas tradições japonesas por meio da Vila Cultural, um dos espaços mais procurados do festival.

No local, o público poderá participar de oficinas de origami, conhecer demonstrações da cerimônia do chá, visitar exposições, conferir atividades ligadas ao universo do mangá, escrever seus desejos nos tradicionais tanzakus — que serão pendurados nos galhos de bambu — além de conhecer estandes de artesanato, produtos orientais e artigos típicos da cultura japonesa.

A praça de alimentação também promete ser um dos grandes atrativos da festa, reunindo 23 barracas gastronômicas e food trucks com pratos tradicionais, doces típicos e receitas preparadas por entidades e expositores.

Segundo o presidente do Bunkyo de Mogi das Cruzes, Frank Tuda, o Tanabata é um convite para que toda a família vivencie a cultura japonesa de forma participativa. "É uma oportunidade para que as pessoas conheçam e vivenciem a cultura japonesa por meio da música, da dança, da gastronomia, das oficinas e das tradições que fazem parte da nossa história. É um festival pensado para toda a família, onde cada visitante pode criar uma lembrança especial e levar uma experiência única para casa”.

O Tanabata Matsuri recebe incentivo da Lei de Incentivo à Cultura de Mogi das Cruzes (LIC) e recursos do Programa de Ação Cultural (ProAC), da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo.

Os ingressos custam R$ 24 (inteira) e R$ 12 (meia-entrada). O estacionamento no local terá valor de R$ 35 por veículo.

A programação completa está disponível em bunkyo.com.br/tanabata/

Informações: Tel e WhatsApp (11) 4791-2022

PROGRAMAÇÃO

Sábado – 25 de julho

Horário Atração

11h45 Yujo Taikô e Odori do Bunkyo de Mogi das Cruzes

12h00 Abertura Oficial

13h30 Nami Kuniyoshi

14h00 Ruyko Taiko – Grupo de Fukushima

14h30 Mayumi e Midori

15h00 Yuri Kataoka

16h00 Yumi Shiomi

16h30 Yujo Taikô e Odori

17h30 Tooro Nagashi (cerimônia das lanternas no lago) e show de Fumie Okamoto

(palco)

18h00 Ruyko Taiko – Grupo de Fukushima

18h30 Ricardo Nakase

19h00 Sayuri Hirata

19h30 Corpus Line – Hanabi e Shiawasse Soran

20h00 Débora Iha

20h30 Wadan Taiko Ensemble – Edição Especial Tanabata

21h30 Bon Odori

Domingo – 26 de julho

Horário Atração

10h00 Danças Circulares

11h00 Grupo UCK de Mogi das Cruzes

12h00 Gustavo Harano

12h30 Yujo Taikô e Odori

13h00 Karen Ito

14h00 Concurso Cosplay

16h00 Sayuri Hirata

16h30 Guerreiras do K-Pop Cover

17h00 Florinda Nagai

17h30 Joe Hirata

18h30 Yuri Kataoka

19h00 Yuragi Taiko

19h30 Mayumi e Midori

20h00 João Vitor Mafra

20h30 Encerramento