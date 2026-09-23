Clau Camargo defende implantação de hospital veterinário estadual regional no Alto Tietê

A implantação de um hospital veterinário estadual regional no Alto Tietê é uma das propostas defendidas pela candidata a deputada estadual Clau Camargo. A unidade teria como objetivo ampliar o acesso de famílias de baixa renda a consultas, exames, cirurgias, atendimento de urgência e outros procedimentos veterinários, beneficiando moradores de diferentes municípios da região.

A proposta parte de um modelo que já existe no interior paulista por meio do programa Meu Pet, do Governo do Estado de São Paulo. A rede estadual conta com unidades em municípios como Araçatuba, Votuporanga, Santa Bárbara d’Oeste e São José do Rio Preto.

Para Clau, o Alto Tietê também precisa ser contemplado por uma estrutura regional desse tipo. “Eu quero defender a implantação de um hospital veterinário estadual regional no Alto Tietê. Nossos municípios já fazem a sua parte com castrações e outras políticas públicas de proteção e bem-estar animal. Agora, precisamos cobrar do Estado que implante, na nossa região, uma estrutura que ofereça atendimento veterinário especializado para quem mais precisa”, afirma Clau.

De acordo com a candidata, ampliar o atendimento veterinário também significa oferecer uma alternativa para famílias que não conseguem arcar com os custos de um serviço particular. “Cuidar dos animais também é cuidar das famílias. Muitas vezes, uma consulta, um exame ou uma cirurgia têm um custo que uma família de baixa renda não consegue assumir. Por isso, quero trabalhar para trazer esse atendimento especializado para mais perto das pessoas, somando forças ao trabalho que já é realizado pelos municípios. Essa é uma pauta que vou defender na Assembleia”, afirma Clau.

SUS Animal - Em 2019, o Projeto de Lei nº 200, que propõe a instituição do Sistema Único Animal do Estado de São Paulo (SUSASP), foi apresentado na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp). No entanto, desde que recebeu parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR), em 2021, o PL não avançou.