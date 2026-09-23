OAB Itaquá promove campanha de arrecadação para o Dia das Crianças

A 152ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB Itaquaquecetuba) deu início à sua tradicional Ação Social do Dia das Crianças, que busca mobilizar a advocacia e a comunidade em uma corrente de solidariedade para levar o Dia das Crianças àquelas em situação de vulnerabilidades. As doações para a campanha poderão ser realizadas até o dia 09 de outubro.



A ação é realizada pela Comissão de Direito Social, presidida pela Dra. Cleópatra Lins Guedes Martins, e está arrecadando brinquedos novos ou usados em bom estado, além de ajuda financeira.



Quem desejar contribuir com brinquedos poderá realizar a entrega diretamente na Casa da Advocacia, localizada na rua Ademaria, nº 315, Vila Virgínia, em Itaquaquecetuba. A campanha busca reunir doações que possam tornar a celebração do Dia das Crianças mais especial.



A presidente da comissão responsável reforça que a participação pode acontecer de diferentes formas. “Quem puder contribuir com um brinquedo ou por meio de uma ajuda financeira estará somando esforços a essa iniciativa. Toda colaboração é importante para que possamos alcançar o maior número possível de crianças”, destacou a advogada Dra. Cleópatra.



A presidente da OAB Itaquaquecetuba, Dra. Matilde Gomes, destaca a importância da participação dos profissionais e da sociedade na mobilização. “Cada contribuição representa um gesto de cuidado e solidariedade. Queremos unir a advocacia e a nossa comunidade em uma ação capaz de levar alegria às crianças e mostrar que, juntos, podemos fazer a diferença”, afirmou.

Os interessados em obter mais informações sobre a campanha podem entrar em contato com a Subseção pelos telefones (11) 4647-3977, (11) 4640-1874 ou (11) 94144-4347.