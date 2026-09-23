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Jornal Diário de Suzano - 23/09/2026
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Tempo

Previsão do tempo para quarta-feira (23), em SP: tempo instável

Ao longo do dia, ainda são esperados temporais isolados, de moderada a forte intensidade, acompanhados de raios e rajadas de vento, com possibilidade pontual de granizo

23 setembro 2026 - 08h00Por Agência SP
Na capital, as temperaturas ficarão na casa dos 13 e 16 grausNa capital, as temperaturas ficarão na casa dos 13 e 16 graus - (Foto: Agência SP)

Nesta quarta-feira, dia 23, a presença do cavado meteorológico, associada à passagem de uma frente fria pelo oceano, continuará mantendo o tempo instável no Estado de São Paulo.

Ao longo do dia, ainda são esperados temporais isolados, de moderada a forte intensidade, acompanhados de raios e rajadas de vento, com possibilidade pontual de granizo. Diante desse cenário, permanece a recomendação de atenção especial para alagamentos, enxurradas e elevação dos níveis dos rios, principalmente nas áreas mais vulneráveis.

Na capital, as temperaturas variam entre 13°C e 16°C. Em Barretos, a previsão indica mínima de 19°C e máxima de 27°C.

Fique atento aos alertas da Defesa Civil e em caso de emergência ligue 199 para a Defesa Civil ou 193 para o Corpo de Bombeiros

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