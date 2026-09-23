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Jornal Diário de Suzano - 23/09/2026
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Região

Fundo Social de Solidariedade de Ferraz realiza mais uma edição do 'Cabide Solidário'

Programa distribui peças de roupas gratuitamente para ajudar famílias em situação de vulnerabilidade

23 setembro 2026 - 17h15Por de Ferraz
Entre os itens estavam calças, blusas de frio, camisetas, sapatos, meias, entre outras peçasEntre os itens estavam calças, blusas de frio, camisetas, sapatos, meias, entre outras peças - (Foto: Camile Melo/Secom Ferraz)

Nesta quarta-feira (23), o Fundo Social de Solidariedade realizou mais uma edição do programa "Cabide Solidário" cujo objetivo é garantir o acesso a roupas de qualidade às pessoas em situação de vulnerabilidade no município. 

Entre os itens estavam calças, blusas de frio, camisetas, sapatos, meias, entre outras peças. Não há limite de quantidade; qualquer pessoa pode pegar a quantidade que desejar e o Fundo Social recomenda que levem sacolas. 

O Cabide Solidário é um novo formato do programa que já era tradicional e itinerante, o "Bazar Solidário". Neste modelo, as peças ficam penduradas em cabides e ocorrem em um local fixo, na sede do Fundo, que fica localizada na Rua Santa Catarina, 330, Vila Romanópolis.

A coordenadora do Fundo Social, Silvana Santos, ficou surpresa com a quantidade de pessoas que compareceram, mesmo na chuva.
 
"Mesmo com a chuva, as pessoas vieram aproveitar. Quanto mais peças eles levam, mais feliz a gente fica. Esse é o nosso modo de ajudar", pontuou.