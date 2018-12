Colisão de carro exigirá retirada de árvore em Braz Cubas

Um acidente de carro, no qual um veículo colidiu com uma árvore do tipo pau-ferro na avenida Francisco Ferreira Lopes, altura do número 3.680, em Braz Cubas, comprometeu-a e exigirá a sua retirada – que vai ocorrer esta semana. Técnicos da Secretaria Municipal do Verde e Meio Ambiente estiveram no local nesta segunda-feira (17) e fizeram uma análise da árvore, que ficou comprometida após a colisão, além de apresentar risco iminente de queda. Uma nova árvore será plantada no local assim que a retirada do exemplar comprometido ocorrer.

O secretário municipal do Verde e Meio Ambiente, Daniel Teixeira de Lima, está acompanhando o trabalho e lamentou a retirada: “A árvore está comprometida e não há mais o que fazer. Providenciaremos um novo exemplar para o local”, disse, destacando as ações da secretaria para a arborização do município. Nos últimos dois anos, 25 mil novas árvores foram plantadas em toda a cidade e o objetivo é chegar a 50 mil nos próximos dois anos. Além disso, este ano foi reaberto do Viveiro de Mudas, que oferece mudas aos cidadãos, além de programas de educação ambiental.