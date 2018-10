Com alteração de coeficiente eleitoral, Douglas Belchior fica fora da Câmara Federal

O candidato a deputado federal pelo Alto Tietê, Douglas Belchior (PSOL), não foi eleito por conta de alteração final no coeficiente eleitoral. Com as urnas 100% apuradas o candidato, que até a noite de ontem estava com a 4º vaga do partido para o Congresso Nacional, não foi eleito.

Em suas redes sociais, o socialista se pronunciou, agradecendo os mais de 46 mil votos recebidos e explicou os motivos da não ter sido nomeado à Câmara. “Estamos orgulhosos e muito agradecidos pelos 46.026 votos de confiança. Construímos uma campanha linda e potente. Mesmo com poucos recursos e nenhum apoio institucional, a resposta foi linda nas urnas”, agradeceu.

“Ainda na noite deste domingo (7), o TSE e diversos sites de notícias e o próprio PSOL confirmaram nossa eleição em uma quarta vaga para o Congresso Nacional. Ocorre que, ao bater 100% da contagem de votos, houve uma alteração do coeficiente eleitoral, o que acabou por retirar esta quarta vaga”, lamenta.

Com a saída de Belchior, os deputados federais da região são Kátia Sastre (PR); Márcio Alvino (PR), Marco Bertaiolli (PSD), Guilherme Mussi (PP) e Roberto Lucena (Podemos).